株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、2027年度ご入学者向けのランドセルラインナップの一部を公開しました。人気モデルの継続展開に加え、新色の追加や職人技が光る「華シリーズ」のリニューアルなど、多彩な商品展開を発表。全ラインナップの公開および先行予約は2026年1月27日より開始予定です。

進化し続ける村瀬鞄行のランドセルづくり

https://www.murasekabanko.co.jp/2027_list

小学校入学という人生の大きな節目に必要不可欠なランドセル。その選定に早くも動き出す保護者が増える中、村瀬鞄行は長年培ってきた職人技と子どもたちの使いやすさを追求したものづくりを続けています。近年ではランドセルの重さが問題視されることも多く、子どもたちの身体的負担を軽減する工夫や、6年間使い続けられる耐久性と機能性のバランスが重要視されています。村瀬鞄行のランドセルは、「立ち上がり背カン」や「しっかりカーブベルト」「思いやり調節機能※実用新案登録済」を採用し、体のラインにフィットする設計によって重心を体に近づけ、体感重量を軽減。また、「Yライン背当て」により通気性を確保しながら横揺れにも強い安定感を実現しています。さらに学習院型の「へり」により、側面や底面を擦れや衝撃から守る構造を採用するなど、細部にまでこだわりが感じられます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=T_e-ppgZ2o8

「村瀬鞄行のランドセルができるまで」を動画でご紹介しています。

2027年度モデルの注目ポイント

https://www.murasekabanko.co.jp/kodawari_list_r/

今回公開された2027年度モデルの中から、注目すべき特長をご紹介します。

# 人気モデルの継続と新色追加

「匠」「ボルカ」「グランツⅤ」「エアリープリモ」といった人気シリーズが継続展開されるほか、各シリーズに新色が登場します。特に2026年度モデルで好評だったゴールド金具やブラックニッケル金具を採用した商品が増加。シックで高級感のある仕上がりが選択肢として広がります。

# 職人技が光る「華シリーズ」のリニューアル

経済大臣賞受賞を受賞した「華シリーズ」が、大容量の「NEWSHAPE」タイプにリニューアルされます。花の細工にこだわった人工皮革製のクラシックスタイルに、現代のニーズに合わせた機能性が加わりました。さらに注目すべきは、村瀬鞄行のランドセルシリーズとして初めて刺繍入りモデルが登場することです。

14cmマチ！軽量で大容量のNEW SHAPEにリニューアル。

シリーズ唯一の刺繍入りランドセル。

# お求めやすい軽量モデルの登場

村瀬鞄行のこだわりをより多くの方にご体感いただくため、新たにお求めやすい価格の軽量モデルの登場も予定されています。高品質を維持しながらも、より多くの家庭にご購入いただけるよう配慮した設計となっています。

「こどもワクワク！」をテーマとした無料カスタマイズオプション

村瀬鞄行では、子どもたちが自分だけのオリジナルランドセルとして愛着を持てるよう、無料のカスタマイズオプションも充実。お好きなローマ字でのお名前入れサービスのオプションも提供し、子どもたちが自分のランドセルにより親しみを持てるようにしています。また、「パパママなっとく！」をテーマに、10mm厚の「衝撃吸収Mクッション」を使用した背当て・肩ベルトなど、子どもの負担を軽減する工夫も随所に施されています。

かぶせの鋲を36種類の中から無料でお選びいただけます。

ヌメ革にレーザーで焼印を入れるレザーネームタグは3,500円(税込)

ランドセルカタログ請求も受付中

https://www.murasekabanko.co.jp/select_list/

2027年度ご入学者向けカタログの請求受付も始まっており、オンラインショップから無料で申し込むことができます。(2026年2月以降のお届けとなります。)オンラインショップからのご請求で、素材見本も付いてきます。

会社概要

https://secure.murasekabanko.co.jp/contact

・企業名：株式会社村瀬鞄行・所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10・代表者：村瀬靖人・主な事業：ランドセルおよび各種鞄の製造・販売・直営店：名古屋本店、東京・渋谷店、大阪・心斎橋店・アフターサービス：お子さまの不注意による故障も含め、6年間修理保証サービスを提供・2027年度モデル全ラインナップ発表日：2026年1月27日・オンライン予約開始日：2026年1月27日・店頭展示・販売開始日：2026年2月13日