株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2025年12月下旬より、AQUA DROPs(アクアドロップス)シリーズより、多種多様な書類サイズに対応したクリヤーブック＜ポケット交換式＞の新ラインナップを発売いたします。(3品番3SKU)同シリーズのクリヤーブック＜ポケット交換式＞は、ポピュラーなA4サイズから大判サイズ(B4、A3、B3、A2)まで、取り揃えが豊富な点でご好評いただいているシリーズです。この度、さらに幅広い種類の書類サイズに対応するため、新ラインナップとして「B6・E型」、「A5・S型」、「B5・S型」の3タイプを追加。お持ちの様々な書類サイズの収容を同シリーズで解決します。とじ具の特長として、表紙を360°折り返してもスムーズに使用できる設計なので省スペースで使用することができます。また、とじ具の開閉は、下部のボタンを押すと簡単に開き、とじ具のリング部分をつまむだけで簡単に閉じることができます。書類の閲覧やポケットの交換など、一連の動作におけるストレスをできるだけ抑えた自然と使いやすい使用感となっております。サイズ展開の拡充により、同シリーズでファイル類を統一できる幅がさらに広がります。

■サイズバリエーション

■商品の特長

■仕様

B6・E型

クリヤーブック＜ポケット交換式＞品番：N-5008定価(税抜き)：1,045円(950円)ポケット最大収容枚数：35枚材質：表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地0.06mm)とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン交換用ポケット：N-2009

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-5008.html

A5・S型

クリヤーブック＜ポケット交換式＞品番：N-5012定価(税抜き)：1,100円(1,000円)ポケット最大収容枚数：35枚材質：表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地0.06mm)とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン交換用ポケット：N-2010

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-5012.html

B5・E型

クリヤーブック＜ポケット交換式＞品番：N-5014定価(税抜き)：1,155円(1,050円)ポケット最大収容枚数：35枚材質：表紙/ポリプロピレン(不透明)(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地0.06mm)とじ具/ABS樹脂・ポリプロピレン交換用ポケット：N-2005

https://www.lihit-lab.com/products/catalog/n-5014.html

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ）■代表者 代表取締役社長 田中宏和■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22■TEL: 06-6946-2525(代表)■設立 昭和23年5月■資本金 18億3,000万円ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931