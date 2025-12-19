JR東日本ICカードのキャラクター「Suicaのペンギン」や、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」など、多くの人に愛されるキャラクターを生み出し続ける坂崎千春さん。

現在、東京・有明のARTSPACE SKYGALLERYで、全版画コレクションとグッズが楽しめる展覧会〈坂崎千春 ペンギンパーティー2025〉を開催中。

今展のお楽しみポイントは「3周年記念グッズ」。

SKYGALLERYにちなんで描かれた、スカイブルーが綺麗な「SKYCAFEのペンギン」や、虹色がカラフルで楽しい「虹のエプロンのペンギン」が、3周年記念グッズになって登場です。





SKYCAFEのペンギン





また、ここでは『ご当地シリーズ』版画も一堂に揃っています。「米どころ新潟」をテーマに描かれた、おむすびをほおばるペンギンや、大阪・たこ焼き屋さんに扮したペンギン、また「サッカーの町、浦和」にはペンギーニョ選手が登場。全国の巡回展のために描かれたレアな姿のペンギンに出会えるのも楽しみのひとつ。





版画作品は現在、期間限定でオンライン販売をしており、会場に行けない方も自宅にいながら作品を購入できるチャンスです。

https://artspace.thebase.in/categories/7064208

12/20(土)、21日(日)は各日先着100名様に、ご来場記念ステッカーをプレゼントいたします。

いるだけで幸せな気持ちになる空間で、愛らしいペンギンたちを満喫してください。









■展覧会概要

会期 ：開催中 ～ 2025/12/21(日)まで

会場 ：ARTSPACE SKYGALLERY

営業時間：12時～18時まで





※ARTSPACE SKYGALLERYへのアクセスのご案内はこちら

→ https://www.artgallery.co.jp/access/

※品数には限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

※一部商品の入荷遅れ・生産中止や展覧会・催し・イベント等が変更・中止となる場合がございます。

※詳しくは【坂崎千春 展覧会公式X(旧Twitter)】 https://twitter.com/penguinkachoen をご覧ください





(C)Chiharu Sakazaki









■イベント内容

◎作家来場サイン会 12/21(日)午後2～4時





※作家本人がイラスト色紙にサインいたします。

※12/14より作品ご購入の先着100名の方に『サイン会整理券』を配布しております。

※整理券はなくなり次第終了。

※サインはおひとり様1枚まで。

※お持込みの品へのサインはいたしかねます。

※写真撮影は出来かねますのでご理解の程お願いいたします。









■坂崎千春

絵本作家/イラストレーター

1967年 千葉県市川市生まれ。

1991年 東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。

1998年より フリーのイラストレーター、絵本作家として活動。

主なキャラクターデザインに、JR東日本の“Suicaのペンギン”、

千葉県のマスコット“チーバくん”、ダイハツの“カクカクシカジカ”、

ヤマトホールディングスの“クロネコ・シロネコ”等がある。

2011年 市川市民芸術文化奨励賞 受賞。









■株式会社アートスペース

商号 ： 株式会社アートスペース

代表者 ： 代表取締役 福岡 敏郎

所在地 ： 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

有明フロンティアビル Bタワー11階

設立 ： 1983年2月

事業内容： 絵画、版画の制作、販売、展覧会の実施など

URL ： https://www.artgallery.co.jp/