六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）2026年3月20日（金・祝）シーズンオープン！
六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲山アスレチックパーク GREENIA(グリーニア)は2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日）にかけて2026シーズンの営業を開始いたします。
グリーニアは「山、空、水辺。すべてが舞台の冒険王国。」をキャッチコピーに、大人から子どもまで幅広いお客様が陸上・空中・水上アスレチックを1日中楽しむことが出来る、日本最大級のアスレチック施設です。
全7エリアの内、4つのエリアは、人気動画クリエイター「フィッシャーズ」が監修。遊び心満載の内容になっています。
≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫
■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）
■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98
■営業期間 2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日） ※冬季は六甲山スノーパークとして営業
■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付
■休場日
木曜日、6月16日（火）、6月17日（水）、6月19日（金）
※ただし、3月26日（木）、4月2日（木）、4月30日（木）および7月23日（木）～8月27日（木）は営業
■利用料金 ※表記価格は全て、税込価格です。
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/56f462cda3ae1b3efe622c75d63170ad93ca18b1.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1