°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¡¦Î±³ØÀ¸5,000¿Í¤ËÊÆ3㎏¤òÌµ½þÄó¶¡¡¡ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Î¤Ê¤«¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¶¨ÎÏ¤Ç³ØÀ¸¤Ë¹ç·×15t¤ò»Ù±ç
¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¡×¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¡¦Î±³ØÀ¸5,000¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÀ³ØÉô¤¬µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¤ò1¿Í3kg¡Ê¹ç·×15t¡ËÌµ½þÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´6¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÊ»Àß³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤Ë¡¢ÊÆ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ä´ÌµÍ¤Ê¤É¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤Ø¤Î¿©ºàÇÛÉÛ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ïº£²ó¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡üÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¡×¤¬¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¡ü°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸5,000¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ1¿Í3kg¤òÌµ½þÇÛÉÕ¡üÅìÂçºå¡¢¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´6¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÊ»Àß³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡ÛËÜ³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤äÊª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Çº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊÇÛÉÕ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Î¤Ê¤«³ØÀ¸¡¦Î±³ØÀ¸5,000¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢1¿Í3kg¡Ê¹ç·×15t¡Ë¤ÎÊÆ¤òÌµ½þÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀ³ØÉô¤¬µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¤ò¡¢¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢Î±³ØÀ¸Åù¡ÊÄÌ¿®¶µ°éÉô¡¢²ÊÌÜÍú½¤À¸¤Ï½ü¤¯¡ËÇÛÉÛ¿ô¡¡¡§6¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢Ê»Àß³Ø¹»¡¡¹ç·×5,000¿ÍÄó¶¡¿©ºà¡§¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¡¡3㎏ÇÛÉÛÊýË¡¡§³Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤ËÄ¾ÀÜÇÛÉÛ¡Ú³Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦Ê»Àß³Ø¹»¤ÎÆüÄøÅù¡Û¡ãÅìÂçºå¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë11¡§00～17¡§00¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡2¹æ´Û1³¬¡¡¼Â³Ø¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§2,800ÂÞ¡ãÏÂ²Î»³¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00～15¡§00¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÏÂ²Î»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡2¹æ´Û2³¬¡¡Âè2²ñµÄ¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»ÔÀ¾»°Ã«930¡¢JRºåÏÂÀþ¡Öµª°Ë±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó25Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§400ÂÞ¡ãÊ¡²¬¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00～14¡§00¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÊ¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡3¹æ´Û1³¬¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÇð¤Î¿¹11-6¡¢JRÊ¡ËÌ¤æ¤¿¤«Àþ¡Ö¿·ÈÓÄÍ±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó5Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§400ÂÞ¡ã¹Åç¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§00～15¡§00¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¹Åç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¹â²°¤¦¤á¤ÎÊÕ1¡¢JR»³ÍÛËÜÀþ¡ÖÀ¾¹â²°±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó5Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§650ÂÞ¡ãÌ¾Ä¥¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î19Æü¡Ê·î¡Ë11¡§30～12¡§30¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡ËÜ´Û2³¬¡¡Âç²ñµÄ¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô½ÕÆüµÖ7-1¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÌ¾Ä¥±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó8Ê¬¡Ö¶áÂç¹âÀìÁ°¡×²¼¼Ö¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§50ÂÞ¡ãÂçºå¶¹»³¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë12¡§15～13¡§00¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¡¡½õ»º³Ø²ÊÅï2³¬¼Â½¬¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÂçÌî102-1¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æî³¤¹âÌîÀþ¡Ö¶â¹ä±Ø¡×¤Þ¤¿¤ÏÀôËÌ¹âÂ®Àþ¡ÖÀô¥±µÖ±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó15Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§40ÂÞ¡ã¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë16¡§40～17¡§30¾ì½ê¡¡¡§¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è»°¸¶Âæ1-14-1¡¢Æî³¤ÀôËÌÀþ¡ÖÀô¥±µÖ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§100ÂÞ¡ãÆàÎÉ¡äÆü»þ¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë11¡§30～15¡§30¾ì½ê¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÆàÎÉ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÃæÄ®3327-204¡¢¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¡ÖÉÙÍº±Ø¡×¤«¤é¥Ð¥¹Ìó10Ê¬¡ËÇÛÉÕ¿ô¡§500ÂÞ¢¨¶å½£Ã»´üÂç³Ø¡¢¿å»º¼Â¸³¾ì¤Ç¤â1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×60ÂÞ¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£¡Ú¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¡Û¾¼ÏÂ4Ç¯¡Ê1929Ç¯¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¶áµ¦Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¤Ç¡¢Á´Â´¶ÈÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ÙÉô¤ò¹½À®¤·¡¢²ñ°÷Áê¸ß¤Î¿ÆËÓ¤ò¿Þ¤ê¡¢Êì¹»¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£59Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÃÏ°è¡¦¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¦Æ±´üÀ¸´Ö¤Î¹»Í§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦Âç³Ø¹»Í§²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kindai-koyu.jp/¡Ú¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¡Û¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô±þÍÑÀ¸Ì¿²½³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡Çòºä·û¾Ï¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤¬µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÆ¹ò²·Çä¶È¤Î¹¬Æî¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¡Ë¡¢ÀºÊÆµ¡¥áー¥«ー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¿¥±¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÀºÊÆË¡¤òÍÑ¤¤¤¿ÊÆ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÀºÊÆË¡¤Ç¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ä¥ß¥Í¥é¥ëÊ¬¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬¹Ç¤È°ì½ï¤Ë¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¡×¤Ï±ÉÍÜÀ®Ê¬¤ò»Ä¤·¤ÆÀºÊÆ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜ²Á¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¡ÊMALDI-IMS¡Ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬ÊÆ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÇò¤¤¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÊÆ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀºÊÆË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¡Ö¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤¡×¡Ö¿¹¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤¬¡Ö¶â¾Þ·ò¹¯ÊÆ¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÇÀ³ØÉô¡¡±þÍÑÀ¸Ì¿²½³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡Çòºä·û¾Ï¡Ê¥·¥é¥µ¥«¥Î¥ê¥Õ¥ß¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/1058-shirasaka-norifumi.html¹»Í§²ñhttps://kindai-koyu.jp/ÇÀ³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/agriculture/