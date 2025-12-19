株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、北海道札幌市の繁華街「すすきの」に、2025年12月19日(金)、「GiGO(ギーゴ)すすきの」をオープンいたします。

札幌「すすきの」の中心エリアにゲームとダーツが楽しめるGiGOがオープン

毎冬、「さっぽろ雪まつり」でも注目される札幌「すすきの」に、札幌市内5店舗目となるGiGOがオープンいたします。国内外に広く知られ、飲食店やエンタメ施設が集まる「すすきの」は、インバウンドや日本人観光客、地元の若者や社会人などで昼夜問わず賑わうエリアです。「GiGOすすきの」は、地下鉄「すすきの」駅出口2_bから徒歩約2分、ポールタウン「シルバービル出口」よりすぐの好立地。「すすきの交差点」と人気のショッピングスポット「狸小路商店街」の間、月寒通(国道36号)沿いに出店いたします。GiGOブルーのロゴが「すすきの交差点」からひときわ目立つ同店は、ビル一棟を使った専用店舗です。地下1階から2階にクレーンゲーム、3階に音楽ゲーム、4階にダーツコーナーを設置。クレーンゲームは120台を導入し、キャラクターコラボやGiGO限定景品、さらには「さっぽろ雪まつり」に出展されるキャラクターの景品など、北海道らしい魅力的なラインナップを展開いたします。音楽ゲームは最新機種を備え、こだわりのプレイヤーにも満足していただける設備を整えました。なお、音楽ゲームの配信機器サービスは年明けより順次設置予定です。ダーツコーナーは「すぐに、手軽に、100円から」楽しめるカジュアルなスタイルで、初心者でも気軽に遊んでいただけます。観光の合間に立ち寄りたい方から地域のゲーム愛好者まで、さまざまなお客様に多彩なエンタメ体験を提供し、「すすきの」に来たら「思わず入りたくなる」、札幌の“遊び”の拠点となるようなお店を目指します。

「GiGOすすきの」概要

●住所：札幌市中央区南3条西4丁目 シルバービルB棟 地下1階～地上4階●アクセス：地下鉄「すすきの」駅出口2_bから徒歩約2分、ポールタウン「シルバービル出口」よりすぐ●営業時間：10:00～24:00 ●営業面積：227.4坪●設置台数：合計156台 クレーンゲーム/120台、音楽ゲーム/17台、ダーツ/6台、体感キッズゲームその他/13台●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/sapporo-susukino●店舗X：https://x.com/GiGO_Susukino2●電子マネーQRコード決済：対応●GiGOアプリ：全てのサービスに対応(シンカターミナルで利用可能)

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でアンケ―トに答えると先着でGiGOオリジナルノベルティをプレゼント！

オープンを記念して、「GiGOすすきの」でアンケートに答えると「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。