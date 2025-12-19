全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、サバンナ高橋茂雄さんとの共同制作最新作『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』を2025年12月18日(木)よりリアル脱出ゲーム原宿店にてスタートしました。前日の12月17日(水)には、先行体験会およびメディア向け取材会を開催。取材会には、サバンナ高橋茂雄さんと株式会社SCRAP コンテンツディレクターの山本渉が登壇し、本イベントの誕生背景や制作過程でのこだわり、これまでのリアル脱出ゲームとの違いについて語りました。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/

これまでに4作品が展開され、累計20万人以上が参加するなど高い人気を誇る「SCRAP×サバンナ高橋茂雄」シリーズ。第5弾となる本イベントの舞台は、ゾンビに囲まれた「ホームセンター」。ゾンビに支配された世界で、荒れ果てたホームセンターに逃げ込んだ参加者たちは、店内を徘徊するゾンビたちに立ち向かいながら、救助を呼ぶための通信機の完成を目指します。仲間と知恵を出し合い、アイテムを自由に組み合わせて、あなただけの方法で生き延びる術を探し出す、緊張感とドタバタが入り混じる体験型ゲーム・イベントです。

■ 「正解がひとつじゃない」自由な発想で挑む脱出体験

本作の最大の特徴について、取材会で高橋さんは次のように語りました。「このイベントの一番の特徴は、“正解がひとつじゃない”ところです。リアル脱出ゲームにおいて、自分たちで考えたアイデアをもとに、『これが正解だ』と思うものを作り出していく体験は、僕自身にとっても初めてでした。」ゾンビに囲まれたホームセンターという舞台設定についても、王道のシチュエーションだからこそ、誰もがイメージしやすい点が魅力だと語りました。「友達の『これどう？』というアイデアに、思わず『何言うてんねん！』と思いながらも、実際に試してみたら成功する、なんてこともあると思います。そうした試行錯誤やコミュニケーションも含めて、ぜひ楽しんでほしいですね。」

■ 「ちょっと待った」がイベントを面白くした

制作過程について、SCRAPの山本は、高橋さんとのやりとりを「制作を進める中で、僕が妥協しそうになったときに、高橋さんが『ちょっと待った』と声をかけてくれる場面が何度もありました。そのやりとりが、今回のイベントにはたくさん反映されていると思います。」と振り返りました。一方、高橋さんは、自身の立ち位置について「山本くんは、スケジュールや制作体制を考えながら全体をまとめる総監督のような存在。だからこそ、『この方向で進みそうだな』というときに、『一回ちょっと待って、こっちのパターンも考えてみない？』と別の選択肢を出す役割でしたね。」と語りました。山本も、「二人とも最初から同じゴールを見据えていたので、『こっちのほうが面白い』と意見が食い違って衝突することはほとんどありませんでした」と語り、共同制作ならではの関係性を明かしました。

■「本当に過去最高傑作」来場者へのメッセージ

最後に、山本はお客様に向けて、「僕はよく『過去最高傑作です』と言ってしまうのですが、今回は本当にそう言える作品になったと思っています。リアル脱出ゲームが好きな方はもちろん、これまで遊んだことがない方にも、ぜひ参加してほしいです。きっと満足していただける体験になっていると思います。」と自信をのぞかせました。続いて高橋さんも本イベントへの思いを込めて、次のように語りました。「3か月ほど前に12月18日スタートが決まり、師走の忙しい時期に開催することになるな、と思っていたのですが、山本くんがしっかり舵を切って、無事に完成までたどり着くことができました。年末の思い出作りとしてはもちろん、2026年に入ってからは新年の思い出作りとしても、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。」

先行体験会の参加者からは、「初対面の人ともわちゃわちゃできて最高だった」「自由度が高いからこそ、成功したときの喜びもひとしお」「誰と参加しても盛り上がりそうなイベント」といった声も寄せられました。自由な発想で挑むリアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』を、ぜひ会場でご体感ください。

リアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/zombie-homecenter/

◼︎ストーリー時は20XX年。人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。しかし、店内にもゾンビがうごめいている……！ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない！あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ！

◼︎プレイ形式・所要時間：約110分・参加人数：最大4名・一斉スタート・屋内イベント◼︎開催会場、日程リアル脱出ゲーム原宿店：2025年12月18日(木)～2026年3月15日(日)※その後、全国各地で開催予定。詳細は後日発表します。◼︎チケット販売スケジュール好評販売中◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,300円(合計13,200円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円)※当日チケットもあり。料金詳細は特設サイトをご確認ください。※料金は税込です。※グループチケットの1人あたりの料金は4人で参加した場合の料金です。※ハイシーズンは、GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含みます。ハイシーズン対象日程についてはチケット販売ページをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回イベントに参加したい方はグループチケットをご購入ください。 ◼︎主催／企画制作主催：SCRAP企画制作：SCRAP／高橋茂雄（サバンナ）協力：吉本興業

〈補足情報〉高橋茂雄(たかはししげお)プロフィール

お笑いコンビ”サバンナ”のボケ担当。幅広い知識と抜群のトーク力でテレビ朝日「ザワつく！金曜日」など多くのバラエティ番組に出演。大の脱出ゲーム好きとしても知られ、「絶望トイレからの脱出」「絶望テレビからの脱出」などのイベントを共同制作。☆「高橋茂雄」公式Xアカウント：https://x.com/Shigeo0128☆「高橋茂雄」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shigeo0128/

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine