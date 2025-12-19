ベトナム北部における物流不動産の開発プロジェクト「セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）」が竣工～ ベトナムにおける物流不動産の総賃貸面積は約16万平方メートルに ～
阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪市北区、社長：福井康樹）と株式会社シーアールイー（本社：東京都港区、社長：亀山忠秀）は、シンガポールのSembcorp Development Ltd.（セムコープ デベロップメント社）（※1）と共同で、Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.（セムコープ インフラ サービス社）に出資し、ベトナム北部・中部において物流不動産の開発・運営に取り組んでいます。
今般、開発を進めてきたベトナム北部の VSIPハイフォン複合都市・工業団地内の物流不動産「セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）」が竣工しましたので、お知らせします。本物件は、ベトナムで、セムコープ インフラ サービス社を通じて運営している竣工済の物流不動産の中で、初の2階建て倉庫です。また、1棟あたりの賃貸面積は約2万平方メートルと過去最大の規模を誇るものです。
本物件の竣工により、ベトナムにおいて竣工済の物流不動産は、北部ハイフォン市内の6棟と中部の6棟（クアンガイ省内及びゲアン省内の各3棟）を合わせて計12棟・総賃貸面積約16万平方メートル（※2）となります。
※1 セムコープ デベロップメント社はSembcorp Industries Ltd.（セムコープ インダストリーズ社）の子会社で、アジアにおける工業団地開発の分野で約35年にわたる経験を有しています。
※2 現在建設中で、2026年冬頃に竣工予定のセムコープ ロジスティクスパーク（ディンブー）の5棟が竣工すると、合計17棟・総賃貸面積約24万平方メートルとなります。
◆本物件の概要
【プロジェクト名称】セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）
【敷地面積】約23,000平方メートル（約7,000坪）
【建物構造】地上2階建
【棟数】1棟
【賃貸面積】約20,000平方メートル（約6,000坪）
【着工】2024年10月
【竣工】2025年11月
◆本物件の立地
本物件は、ベトナム北部最大の港湾都市ハイフォン市のVSIPハイフォン複合都市・工業団地内に位置しています。同市は港や空港にも近接しているほか、首都ハノイ市と主要幹線道路で結ばれており、アクセスが優れていることから、広域物流拠点として高い優位性を持つ立地です。
また、同工業団地は、ベトナム・シンガポール両政府による支援のもとで開発が進められており、設備等のハード面が充実していることに加え、質の高いカスタマーサービスを提供していることなどが、高く評価されています。
◆ベトナムにおける物流不動産の竣工済物件一覧
◆阪急阪神不動産株式会社の概要
【会社名】阪急阪神不動産株式会社
【所在地】大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内
【代表者】福井 康樹
【資本金】124億円
【売上高】1,719億円（2025年3月期）
【事業内容】
オフィス・商業施設の賃貸、不動産開発、エリアマネジメント、不動産ファンド、
マンションの分譲・賃貸、戸建住宅・宅地の分譲、仲介、リフォーム、賃貸管理、
土地活用など
【従業員数】1,008名（2025年3月31日現在）
◆株式会社シーアールイーの概要
【会社名】株式会社シーアールイー
【所在地】東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階
【代表者】亀山 忠秀
【資本金】53億円（2025年7月31日現在）
【売上高】774億円（2025年7月期）
【事業内容】物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言
【従業員数】372名（2025年7月31日現在）
（注）「売上高」・「従業員数」は、いずれも連結ベースのものです。
◆セムコープ デベロップメント社の概要
【会社名】Sembcorp Development Ltd.
【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360
【代表者】Lee Ark Boon
【資本金】2億3,180万SGドル（約274億3,820万円、2025年10月31日現在）
【事業内容】都市開発
【従業員数】70名（2025年10月31日現在）
◆セムコープ インフラ サービス社の概要
【会社名】Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.
【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360
【代表者】Lee Ark Boon
【資本金】7,110万USドル（約109億4,800万円、2025年10月31日現在）
【事業内容】物流不動産事業への投資
