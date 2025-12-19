阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪市北区、社長：福井康樹）と株式会社シーアールイー（本社：東京都港区、社長：亀山忠秀）は、シンガポールのSembcorp Development Ltd.（セムコープ デベロップメント社）（※1）と共同で、Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.（セムコープ インフラ サービス社）に出資し、ベトナム北部・中部において物流不動産の開発・運営に取り組んでいます。

今般、開発を進めてきたベトナム北部の VSIPハイフォン複合都市・工業団地内の物流不動産「セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）」が竣工しましたので、お知らせします。本物件は、ベトナムで、セムコープ インフラ サービス社を通じて運営している竣工済の物流不動産の中で、初の2階建て倉庫です。また、1棟あたりの賃貸面積は約2万平方メートルと過去最大の規模を誇るものです。

本物件の竣工により、ベトナムにおいて竣工済の物流不動産は、北部ハイフォン市内の6棟と中部の6棟（クアンガイ省内及びゲアン省内の各3棟）を合わせて計12棟・総賃貸面積約16万平方メートル（※2）となります。

※1 セムコープ デベロップメント社はSembcorp Industries Ltd.（セムコープ インダストリーズ社）の子会社で、アジアにおける工業団地開発の分野で約35年にわたる経験を有しています。

※2 現在建設中で、2026年冬頃に竣工予定のセムコープ ロジスティクスパーク（ディンブー）の5棟が竣工すると、合計17棟・総賃貸面積約24万平方メートルとなります。

◆本物件の概要





◆本物件の概要

【プロジェクト名称】セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）

【敷地面積】約23,000平方メートル（約7,000坪）

【建物構造】地上2階建

【棟数】1棟

【賃貸面積】約20,000平方メートル（約6,000坪）

【着工】2024年10月

【竣工】2025年11月





◆本物件の立地

本物件は、ベトナム北部最大の港湾都市ハイフォン市のVSIPハイフォン複合都市・工業団地内に位置しています。同市は港や空港にも近接しているほか、首都ハノイ市と主要幹線道路で結ばれており、アクセスが優れていることから、広域物流拠点として高い優位性を持つ立地です。

また、同工業団地は、ベトナム・シンガポール両政府による支援のもとで開発が進められており、設備等のハード面が充実していることに加え、質の高いカスタマーサービスを提供していることなどが、高く評価されています。

◆ベトナムにおける物流不動産の竣工済物件一覧





◆ベトナムにおける物流不動産の竣工済物件一覧





◆阪急阪神不動産株式会社の概要

【会社名】阪急阪神不動産株式会社

【所在地】大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内

【代表者】福井 康樹

【資本金】124億円

【売上高】1,719億円（2025年3月期）

【事業内容】

オフィス・商業施設の賃貸、不動産開発、エリアマネジメント、不動産ファンド、

マンションの分譲・賃貸、戸建住宅・宅地の分譲、仲介、リフォーム、賃貸管理、

土地活用など

【従業員数】1,008名（2025年3月31日現在）





◆株式会社シーアールイーの概要

【会社名】株式会社シーアールイー

【所在地】東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

【代表者】亀山 忠秀

【資本金】53億円（2025年7月31日現在）

【売上高】774億円（2025年7月期）

【事業内容】物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言

【従業員数】372名（2025年7月31日現在）

（注）「売上高」・「従業員数」は、いずれも連結ベースのものです。





◆セムコープ デベロップメント社の概要

【会社名】Sembcorp Development Ltd.

【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360

【代表者】Lee Ark Boon

【資本金】2億3,180万SGドル（約274億3,820万円、2025年10月31日現在）

【事業内容】都市開発

【従業員数】70名（2025年10月31日現在）





◆セムコープ インフラ サービス社の概要

【会社名】Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.

【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360

【代表者】Lee Ark Boon

【資本金】7,110万USドル（約109億4,800万円、2025年10月31日現在）

【事業内容】物流不動産事業への投資









