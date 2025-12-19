アルボウイルス検査市場 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「アルボウイルス検査市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アルボウイルス検査市場に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アルボウイルス検査市場の概要
アルボウイルス検査市場 市場に関する当社の調査レポートによると、アルボウイルス検査市場 市場規模は 2035 年に約 1200十億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アルボウイルス検査市場 市場規模は約 560十億米ドルとなっています。アルボウイルス検査市場 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アルボウイルス検査市場シェアの拡大は、気候変動による節足動物媒介生物の地理的分布拡大が原因があります。気候変動はアルボウイルス感染症のリスクマップを世界的に塗り替えつつあり、アルボウイルス検査は地域限定的な活動から、国境を越えたダイナミックに拡大する公衆衛生上の必要不可欠なものへと変化しています。WHOによると、2024年にはデング熱の症例が急増し、世界中で14.6百万件以上という過去最多の症例数と12,000人以上のデング熱関連死が記録されました。これは懸念すべき事態であり、南ヨーロッパ、北米、東アジアにおける新たな検査インフラ整備の必要性を高めています。
アルボウイルス検査市場に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/arbovirus-testing-market/89303
アルボウイルス検査に関する市場調査によると、パンデミック後の診断インフラ整備と対策強化の必要性から、市場シェアは拡大すると予測されています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、公衆衛生診断における世界的なストレステストとなり、迅速かつ拡張可能で、鑑別診断が可能な検査能力における重大なギャップを露呈しました。その結果、パンデミック関連問題への備えとして2022年にパンデミック基金が設立され、アルボウイルス検査の必要性が高まっています。この基金は2024年末までに20億米ドルを調達し、疾病監視および検査システムを強化することで、対応能力の向上を目指しています。
しかし、検査の利用可能性に関する認知度の低さが、今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。発展途上国の人口の大部分は、アルボウイルス検査施設の存在を知らないため、市場拡大の制約となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337499&id=bodyimage1】
アルボウイルス検査市場セグメンテーションの傾向分析
アルボウイルス検査市場 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アルボウイルス検査市場 の市場調査は、テストのタイプ別、技術別、エンドユーザー別、検体タイプ別と地域に分割されています。
アルボウイルス検査市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-89303
技術別に基づいて、アルボウイルス検査市場はELISA法、PCR法、迅速診断検査（RDT）、次世代シーケンス（NGS）、その他に分割されています。中でもPCR法検査は、今後数年間で技術分野において38%のシェアを占め、主導的な地位を確立すると予測されています。抗体検査とは異なり、PCR法はウイルスの遺伝物質を直接検出するため、ウイルス量が最も多い時期、つまり免疫応答が完全に発達する前に確定診断を下すことができます。PCR法は他の技術に比べてアルボウイルス検査の結果を非常に迅速に得られるため、市場での受け入れ度が高まっています。また、独自のウイルスRNA配列を検出できるため、交差反応が最小限に抑えられ、高い特異性を実現できることも、この分野における優位性を支える要因となっています。
