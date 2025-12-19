上位10社で75.0％を占有：2024年データから読み解く半導体検査受託サービス市場の集中構造
なぜ半導体企業は外部テストサービスに委託するのか？
外部半導体テストサービスとは、半導体企業が自社製品のテスト工程を専門の第三者テストサービス提供者に委託するビジネスモデルである。これらの専門サービス提供者は、高度なテスト機器や技術チーム、専用のテスト施設を有し、顧客の要望に応じて半導体チップ、ウェハ、またはパッケージ後の半導体デバイスに対して多様なテストを実施することが可能である。
テスト範囲は、チップ設計検証、ウェハテスト、チップパッケージテストからシステムレベルのテストまで多岐にわたり、製品の品質保証と市場投入までのスピードアップに寄与する重要な役割を果たしている。
歩留まりと信頼性を左右する、検査の外部委託という選択肢
半導体製造の高度化に伴い、製品の不良率を極限まで抑えるための検査工程がかつてないほど重要視されている。設計微細化、パッケージ多様化、用途の高機能化が進むなかで、最終製品の性能を保証する上で検査の正確性とスピードは決定的な要素となっている。こうした背景のもと、「検査工程の外部委託」は、製造リソースの最適化と技術的信頼性を両立させる手段として急速に注目を集めている。単なるコスト削減ではなく、専門性の集約と高品質保証体制の確立を目的としたこの動きは、グローバル競争下にある半導体産業において一つの合理的帰結である。
委託需要の裾野は広がり続ける
市場では、ファブレスメーカーを中心に、開発初期段階から製品量産後に至るまで、幅広いフェーズで検査を外部委託する動きが活発化している。近年では、LP Informationが2025年に公表した最新の産業分析によると、アジア圏を中心とした大手OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）企業が、検査サービス領域を戦略的に拡大しているとされる。また、製品構造の複雑化により、X線CT検査やMEMS用の特殊検査など、ニッチな検査ニーズも高まっており、それに対応可能な委託先への評価も進んでいる。市場における競争軸は、単なるラインキャパシティではなく、工程の柔軟性・エラー対応力・分析力へとシフトしている。
なぜ今、検査のアウトソーシングが加速するのか？
この業界の成長をけん引する要因としてまず挙げられるのが、半導体需要の構造的増加である。EV、データセンター、スマートデバイス、航空宇宙など、ミッションクリティカルな分野では、「品質保証」の比重がますます重くなっており、製造だけでなく検査も専門的に分業化する必要が出てきた。また、設備投資の高額化により、中堅メーカーやスタートアップが自社で検査装置を保有することのリスクが増しており、信頼できる外部パートナーとの連携が必須となっている。さらに、先端パッケージへの対応や自動化対応へのニーズにより、既存の検査フローを抜本的に見直す企業も増えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界半導体検査受託サービス市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/200075/outsourced-semiconductor-testing-service）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.1%で、2031年までにグローバル半導体検査受託サービス市場規模は139.9億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体検査受託サービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337476&id=bodyimage1】
