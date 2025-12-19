NTTデータ先端技術、NTT・TCリース、Nutanix 企業のAI活用を加速する新サービスを提供開始
～「INTELLILINK Private AI スタートパック」を2026年3月より共同提供～
株式会社NTTデータ先端技術（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータ先端技術）、NTT・TCリース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成瀬 明弘、以下：NTT・TCリース）、ニュータニックス・ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、APJ担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー：Jay Tuseth、以下：Nutanix）は、セキュアな自社環境ですぐに生成AIを体験・検証できるサブスクリプションサービス「INTELLILINK Private AIスタートパック」の共同提供を2026年3月より開始します。
「INTELLILINK Private AIスタートパック」は、コストやセキュリティリスクへの懸念から生成AI導入をためらう企業に対して、安心安全で気軽にPrivate AIを体験・検証できるサービスです。生成AI分野において最先端の技術・サービス提供に実績があるNTTデータ先端技術と、変化を先取りしたファイナンスソリューションに強みを持つNTT・TCリース、ハイブリッド・マルチクラウドソリューションを中心に高い可用性とパフォーマンスのプラットフォームを提供するNutanixが連携することで、企業における新たな価値創出の実現に貢献することを目的としています。
【背景】
昨今、生成AIは業務効率化や新たな価値創出の手段として急速に普及しています。しかし、機密性の高い情報を扱う企業では、クラウド利用に伴うセキュリティリスクやオンプレミス環境構築のコストが大きな障壁となり、導入が進みにくい状況が続いています。
また、専門人材の不足により、適切な環境構築や機材選定の検討に大きな負担がかかり、導入開始が想定よりも大幅に遅れるケースも散見され、生成AIを導入した企業と未導入の企業の間で、業務効率や競争力に大きな差が生まれ始めています。
こうした課題を解決するため、これまでセキュリティ分野や生成AI分野で培った技術力・実績、社内検証で得たノウハウを最大限に活かし、安全性を重視した「Private AI」をスピーディーに提供する新サービスを開発しました。
【「INTELLILINK Private AIスタートパック」の特徴】
1. 機密データを外に出さないAIセキュリティ
AirGapped構成により外部ネットワークから完全に隔離された環境を実現し、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを最小限に抑え、機密データを安全に運用できます。
2. 柔軟なサブスクリプションモデル
月額契約で最低6カ月から必要な月数利用可能。自社で調達するより安価なスタートを実現します。
3. スピード導入
生成AIの推論環境とアプリケーション実行環境を構築したオールインワンパッケージが、契約後最短1カ月で届き、その日から利用可能です。
4. 専門家によるサポート（オプション）
生成AIの専門家による技術支援や活用アドバイスを提供し、PoCの成功を強力にサポートします。
【各社の役割】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337416&id=bodyimage1】
図1：各社役割
■Nutanix
本サービスのプラットフォームとして、Private環境での生成AI推論の一元管理を可能にしたLLMやエンドポイントをサポートする「Nutanix Enterprise AI」を採用。セキュアで柔軟なAI基盤を提供します。
■NTT・TCリース
