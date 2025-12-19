グラビア輪転印刷機の世界市場2025年、グローバル市場規模（フィルム・紙用、出版物用）・分析レポートを発表
2025年12月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グラビア輪転印刷機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、グラビア輪転印刷機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界のグラビア輪転印刷機市場は2024年に約9.47億ドルで評価され、2031年には約11.27億ドルに達する見通しです。期間中の年平均成長率は2.5％であり、包装材や壁紙、ギフト包装紙など大量生産を必要とする分野での需要が継続して市場規模を支えています。
グラビア印刷は高速・高精細印刷が可能な技術であり、精緻で深みのある画像表現が求められる用途に適しています。また、フレキソ印刷と同様に、食品包装や各種工業用フィルムの印刷で広く使用されています。
雑誌や広告印刷など、かつては重要な用途であった分野においてはデジタル化に伴い需要が減少しつつありますが、それでも高品質な大量印刷ニーズが一定程度残存しています。
市場では、主要企業である Cerutti Group、Bobst、Comexi Group Industries、Uteco が高いシェアを保持しており、4社で全体の7割以上を占めています。特に欧州市場は技術成熟度が高く、市場全体の約6割という最大規模を維持しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、グラビア輪転印刷機市場についてメーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に分けた詳細な定量・定性分析を含んでいます。変化する市場環境において、競争状況、需給バランス、価格動向、技術進展など、需要変動に寄与する主要因を体系的に検討しています。
調査の主目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明らかにし、グラビア輪転印刷機の成長可能性を評価することです。
また、各製品や用途における将来需要の予測、競争要因の把握を通じて、企業が投資判断や市場戦略を立案するための基盤情報を提供しています。
加えて、米国の関税制度や国際的な政策適応が市場構造、地域経済、サプライチェーンに与える影響も評価されており、グローバル市場を取り巻く政治・経済環境の変化を捉える内容となっています。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートで取り上げる主要企業には、BOBST、FUJI KIKAI KOGYO、Windmöller & Hölscher、Shibaura Machine、Guangdong Shanzhang Industry、Worldly Industrial、WEIJIN、COMEXI、GIAVE S.a、Cerutti Group、Uteco Converting S.p.A.、Kusters Calico、Pelican Rotoflex Pvt. Ltd.、KYMC、Sobu Machinery、Shreeji Tech Engineering が含まれます。
各企業について、売上数量、収益、価格、利益率、製品ラインナップ、地理的展開、技術開発の動向が分析されています。欧州企業は技術力と設備大型化に強みを持ち、アジア企業はコスト競争力の高さから急速に存在感を高めています。
近年では、省エネルギー化、操作自動化、印刷品質の向上が主要な技術トレンドとなっており、環境対応型インキへの適応や高効率ドライ技術などが進展しています。
________________________________________
