～全国約２６００校『らっこたん』ユーザー１２８万人を対象としたタイピング大会～ 全国タイピング大会（２０２５冬大会）開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は株式会社ミラボ（東京都千代田区 代表: 谷川一也）と共同開発したＷＥＢアプリケーション『らっこたん』のユーザー１２８万人を対象に「全国タイピング大会（2025冬大会）」を2026年1月13日（火）～1月23日（金）に開催します。
今大会では総合得点上位入賞に加えて、前大会参加者を対象に、前大会から成績の伸び幅が大きい児童生徒を表彰するステップアップ賞も設けます。
これまでの練習や冬休みに取り組んだ成果を測る場として、ぜひタイピング大会にチャレンジしてください。
前回の2025夏大会では日本全国の『らっこたん』ユーザーの小中学生14,466名が参加。上位入賞者のタイピングスキルが向上していることがわかりました。
タイピングは一度身につければ一生役立つスキルです。スキル向上を目指して、ぜひご参加ください。
■「全国タイピング大会（2025冬大会）」 概要
・大会期間 2026年1月13日（火）～1月23日（金）
・対象 『らっこたん』を利用する小中学生
・参加費 無料
＜評価について＞
・評価基準／タイピングの速度と正確性を総合的に評価し、成績を決定します。
・評価方法／期間中に課題文章のタイピングを行い、一番良かった成績を採用し順位を決定します。
・表彰／学年別に成績上位者を表彰します。（１位には記念品、１位から10位までには賞状を授与予定）
ステップアップ賞として学年別に前大会の成績から伸び幅が大きい参加者を表彰します。
※入賞者はこちらから学校を通してご連絡させていただきます。
＜参加方法＞
大会期間中2026年1月13日（火）～1月23日（金）に『らっこたん』内に開設される「全国タイピング大会」にアクセスし、自分の学年を選択してタイピングにチャレンジしてください。事前の申し込みは必要ありません。
※『らっこたん』を利用されていない場合は、『らっこたん』利用申し込みが必要となります。
『らっこたん』利用申込みフォーム：https://contact.edu-net.work/page_20210916013512
全国タイピング大会：https://edu-net.co.jp/rakkotan_tournament
■『らっこたん』について
『らっこたん』は、株式会社教育ネットと株式会社ミラボが共同で開発を行っている情報活用能力の可視化・育成を目的としたＷＥＢアプリケーションです。『課題の設定』『情報の収集』『整理・分析』『まとめ・表現』『情報モラル・セキュリティ』『タイピング等の基本的な操作』を学ぶことができます。
子どもたちは小学1年生から中学卒業までの技能習得の進捗を自己確認でき、先生は学校全体・学年・学級・個人の視点から学習状況を把握することが可能です。
■教育ネットについて
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹いづみ
・設立：2014年6月
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:大谷・渡邉
TEL：045-530-9401
MAIL：rakkotan@edu-net.co.jp
