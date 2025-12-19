freee申告、freee人事労務の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」の提供を開始 freeeプロダクトを契約していない顧問先を抱える会計事務所でも利用可能に

freee申告、freee人事労務の情報を利用せずに申告書を作成・申告できる「手動入力モード」の提供を開始 freeeプロダクトを契約していない顧問先を抱える会計事務所でも利用可能に