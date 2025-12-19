¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¤ÇÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤í¤¦¡ÁÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡ÖTAP INN MIURA¡×¤òÄÉ²Ã¡ª
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¢¥¿¥Ã¥×¤òµÒ¼¼¤Ë´°È÷¡ª»°±ºÈ¾Åç¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëÃÂÀ¸
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¤Ç»°±ºÈ¾Åç¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¤3,000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖTAP INN¡¡MIURA¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¤2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡TAP INN MIURA¤Ï¡¤»°ºêµù¹Á¼þÊÕ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÀìÌç¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIURA brewery¡×¤¬2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î£²³¬¤Ë¤¢¤ë£³¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¤Ã®¤«¤éÃí¤°¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¢¥¿¥Ã¥×¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¤¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Í³¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TAP INN MIURA¥¤¥á¡¼¥¸
¡ã¥×¥é¥ó¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¡ä
¡ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¡ÚÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¡£
¢µþµÞÅÅÅ´¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó/MaaS ¥µ¥¤¥È¡Önewcal¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤ò½ÉÇñÅöÆü¤ËÍøÍÑ¤·¡¤½ÉÇñ¼õÉÕ»þ¤Ë¤¤Ã¤×²èÌÌ¤òÄó¼¨¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¤ËÜ¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¤Ê¿Æü¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëÀèÃå 100 Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¤¤¤Ã¤×¤Ë¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ä¤ª¤ß¤ä¤²·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¤ª¿©»ö·ô¤È»°±ºÈ¾Åç¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Û¤«¡¤KEIKYU OPEN TOPBUS MIURA ¤Ë¤â¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤º£¸å¤â¡Önewcal ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¤»°±ºÈ¾Åç¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯
¿®¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÄÉµá¤Ë¤è¤ê¡¤ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µÍ×
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤Ç»°±ºÈ¾Åç¤òË¬¤ì¡¤¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¤ËÜ¥×¥é¥óÂÐ¾Ý¤Î»ÜÀß¤Ø½ÉÇñ¤·¤¿ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¡¤3,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¤Ê¿Æü½ÉÇñ¤ÎÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¤¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ê2¡ËÂÐ¾Ý»ÜÀß¡¡¡ÖTEMPLE STAY KAN¡Á´Ñ¡Á¡×¡¤¡Ö»°ºê½É¡×¡¤¡ÖTAP INN MIURA¡×
¢¨ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/miura/feature/miuramarugoto-stay
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý»ÜÀß¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2357/125094/125094_web_1.png
¡Ê3¡ËTAP INN MIURAÍ½Ìó³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê4¡ËÍ½ÌóÊýË¡¡¡
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¡ÚÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¤ÆÍ½Ìó¡£¤µ¤é¤Ë½ÉÇñ³«»ÏÆü14ÆüÁ°¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ënewcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¤½ÉÇñ³«»ÏÆü¤ËÍøÍÑ¡£
¡Ê5¡ËÂÐ¾Ý¿Í¿ô
200Ì¾
¢¨Í½ÌóÀèÃå½ç¤ÇÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÊ¿Æü½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ¡¡
Ê¿Æü¤ËËÜ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤Ê¥°¥ë¥á¡ÛÃÏ°è¸ÂÄê¤ÎÀäÉÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÐ¾Ý°û¿©Å¹ÊÞ¤Î¤ª¿©»ö·ôÉÕ¤¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤Ê¥®¥Õ¥È¡Û»°±ºÈ¾Åç¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤ÊÂÎ¸³¡ÛKEIKYU OPEN TOP BUS MIURA¤ÎÂÎ¸³¾è¼Ö¡£
£±¡¥¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤È¤Ï¡¤»°±ºÈ¾ÅçÃÏ°è(²£¿Ü²ì»Ô¡¤³ùÁÒ»Ô¡¤¿à»Ò»Ô¡¤»°±º»Ô¡¤ÍÕ»³Ä®)¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¤È¾ÅçÆâ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ä¿©¡¤Îò»Ë¡¤Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¤¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html
£²¡¥¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ï¢Â³¤¹¤ë£²Æü´Ö¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¡õ¥Ð¥¹¾è¼Ö·ô¡×¤È¡Ö¤ª¿©»ö·ô¡×¤È¡Ö»ÜÀßÍøÍÑor¤ªÅÚ»º·ô¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¿©»ö·ô¡×¤È¡Ö»ÜÀßÍøÍÑor¤ªÅÚ»º·ô¡×¤Î¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¤¤Ã¤×Äè¼¨Í¥ÂÔ¤Ï¡¤¡Ö¤ß¤µ¤¤Þ¤°¤í¤¤Ã¤×¡×¡Ö¤è¤³¤¹¤«ËþµÊ¤¤Ã¤×¡×¡ÖÍÕ»³½÷»ÒÎ¹¤¤Ã¤×¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤«¤é£±¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÈ¯Çä²Õ½ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¡¡newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Êhttps://newcal.jp/tickets/¡Ë
¼§µ¤¾è¼Ö·ô¡¡¡¡¡¡µþµÞÀþ³Æ±Ø¡ÊÀô³Ù»û±Ø¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ³«»Ï¤Î14ÆüÁ°¤«¤é»öÁ°¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÈ¯Çä¶â³Û
È¯Çä¶â³Û¤Ï½ÐÈ¯±Ø¤ª¤è¤Ó¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/marugoto/fare.html
¡Ê3¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥Õ¥ê¡¼¶è´Ö¤ä²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/tickets/ot004/
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³« »Ï Æü¡¡2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡¡¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾ÎÍ³Íè¡¡¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¿·¤·¤¤¥í¡¼¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¤Ç»°±ºÈ¾Åç¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¤3,000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖTAP INN¡¡MIURA¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¤2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
TAP INN MIURA¥¤¥á¡¼¥¸
¡ã¥×¥é¥ó¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¡ä
¡ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¡ÚÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¡£
¢µþµÞÅÅÅ´¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¾ðÊó/MaaS ¥µ¥¤¥È¡Önewcal¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤ò½ÉÇñÅöÆü¤ËÍøÍÑ¤·¡¤½ÉÇñ¼õÉÕ»þ¤Ë¤¤Ã¤×²èÌÌ¤òÄó¼¨¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¤ËÜ¥×¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¤Ê¿Æü¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëÀèÃå 100 Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¤¤¤Ã¤×¤Ë¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¿©»ö·ô¤ä¤ª¤ß¤ä¤²·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¤ª¿©»ö·ô¤È»°±ºÈ¾Åç¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Û¤«¡¤KEIKYU OPEN TOPBUS MIURA ¤Ë¤â¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤º£¸å¤â¡Önewcal ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¤»°±ºÈ¾Åç¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯
¿®¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÎÄÉµá¤Ë¤è¤ê¡¤ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥³µÍ×
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤Ç»°±ºÈ¾Åç¤òË¬¤ì¡¤¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¤¦¤Á¡¤ËÜ¥×¥é¥óÂÐ¾Ý¤Î»ÜÀß¤Ø½ÉÇñ¤·¤¿ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¡¤3,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¤Ê¿Æü½ÉÇñ¤ÎÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¤¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ê2¡ËÂÐ¾Ý»ÜÀß¡¡¡ÖTEMPLE STAY KAN¡Á´Ñ¡Á¡×¡¤¡Ö»°ºê½É¡×¡¤¡ÖTAP INN MIURA¡×
¢¨ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/miura/feature/miuramarugoto-stay
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý»ÜÀß¡Û
https://digitalpr.jp/table_img/2357/125094/125094_web_1.png
¡Ê3¡ËTAP INN MIURAÍ½Ìó³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê4¡ËÍ½ÌóÊýË¡¡¡
ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¡ÚÅÚÆü½Ë¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡ß¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×3,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¤ÆÍ½Ìó¡£¤µ¤é¤Ë½ÉÇñ³«»ÏÆü14ÆüÁ°¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ënewcal¥µ¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¤½ÉÇñ³«»ÏÆü¤ËÍøÍÑ¡£
¡Ê5¡ËÂÐ¾Ý¿Í¿ô
200Ì¾
¢¨Í½ÌóÀèÃå½ç¤ÇÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÊ¿Æü½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ¡¡
Ê¿Æü¤ËËÜ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤Ê¥°¥ë¥á¡ÛÃÏ°è¸ÂÄê¤ÎÀäÉÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÐ¾Ý°û¿©Å¹ÊÞ¤Î¤ª¿©»ö·ôÉÕ¤¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤Ê¥®¥Õ¥È¡Û»°±ºÈ¾Åç¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¤ª¥È¥¯¤ÊÂÎ¸³¡ÛKEIKYU OPEN TOP BUS MIURA¤ÎÂÎ¸³¾è¼Ö¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë
KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA
£±¡¥¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤È¤Ï¡¤»°±ºÈ¾ÅçÃÏ°è(²£¿Ü²ì»Ô¡¤³ùÁÒ»Ô¡¤¿à»Ò»Ô¡¤»°±º»Ô¡¤ÍÕ»³Ä®)¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¤È¾ÅçÆâ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ä¿©¡¤Îò»Ë¡¤Ê¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷»ñ¸»¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¤¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÃÏ°è¤Þ¤ë¤´¤È¥Û¥Æ¥ë¡÷»°±ºÈ¾Åç¡×»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.pref.kanagawa.jp/docs/d2t/chiki/marugoto_hotel/marugoto_hotel.html
£²¡¥¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¤¤Ã¤×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ï¢Â³¤¹¤ë£²Æü´Ö¤Î¡ÖÅÅ¼Ö¡õ¥Ð¥¹¾è¼Ö·ô¡×¤È¡Ö¤ª¿©»ö·ô¡×¤È¡Ö»ÜÀßÍøÍÑor¤ªÅÚ»º·ô¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¥È¥¯¤Ê¤¤Ã¤×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¿©»ö·ô¡×¤È¡Ö»ÜÀßÍøÍÑor¤ªÅÚ»º·ô¡×¤Î¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¤¤Ã¤×Äè¼¨Í¥ÂÔ¤Ï¡¤¡Ö¤ß¤µ¤¤Þ¤°¤í¤¤Ã¤×¡×¡Ö¤è¤³¤¹¤«ËþµÊ¤¤Ã¤×¡×¡ÖÍÕ»³½÷»ÒÎ¹¤¤Ã¤×¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤«¤é£±¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÈ¯Çä²Õ½ê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¡¡newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Êhttps://newcal.jp/tickets/¡Ë
¼§µ¤¾è¼Ö·ô¡¡¡¡¡¡µþµÞÀþ³Æ±Ø¡ÊÀô³Ù»û±Ø¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¤Ã¤×¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ³«»Ï¤Î14ÆüÁ°¤«¤é»öÁ°¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËÈ¯Çä¶â³Û
È¯Çä¶â³Û¤Ï½ÐÈ¯±Ø¤ª¤è¤Ó¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/marugoto/fare.html
¡Ê3¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥Õ¥ê¡¼¶è´Ö¤ä²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤²¼µ£Õ£Ò£Ì¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/tickets/ot004/
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³« »Ï Æü¡¡2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¡¡¡¡¾Î¡¡¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾ÎÍ³Íè¡¡¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¿·¤·¤¤¥í¡¼¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£