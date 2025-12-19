¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°áÎÁÉÊÅù¤ÎÍ¹Á÷²ó¼ý·¿´óÉÕ»Ù±ç¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¼Â¾Ú³«»Ï¡ª
Ãå¤Ê¤¤Éþ¤ä»¨²ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¡¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤ä¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò¡£
´Ä¶¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡¤½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤±èÀþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤³ô¼°²ñ¼Ò FASHION X¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«»³ ÎçÇ·¡¤°Ê²¼ FASHION X¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¤°áÎàÇÑ´þ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¤ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß¤òÍ¹Á÷¤Ç²ó¼ý¤·¡¤¤½¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î´óÉÕ¡¦»Ù±ç¡Ê¿©»ö¡¦¶µ°éµ¡²ñÄó¶¡¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×È¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¤¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó50Ëü¥È¥ó¤Î°áÎÁÉÊ¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¤¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤Þ¤ÀÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¤ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌó£·¿Í¤Ë£±¿Í¤¬ÁêÂÐÅªÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¤½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤ä³Ø½¬´Ä¶¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½ÅÍ×²ÝÂê¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤È¡Ö»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¤2025Ç¯£²·î¤«¤é¤Ï¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î±Ø¤ä¥°¥ë¡¼¥×»ÜÀß¤Ë¡¤ÀìÍÑ¤Î°áÎà²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¤°áÎàÇÑ´þ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¤2025Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¤Ìó32.5¥È¥ó¤Î¸ÅÃå¤ò²ó¼ý¤·¡¤Ìó49.1¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¤´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¤ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¤¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÌäÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤·¡¤Ã¯¤â¤¬¼ê·Ú¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¤Í¹Á÷²ó¼ý·¿¤Î´óÉÕ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ä»¨²ß¤òÍ¹Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸£·¿ÍÊ¬¤Î¿©»ö´óÉÕ¤Þ¤¿¤Ï£±¿ÍÊ¬¤Î¶µ°é»Ù±ç¡Ê¼ø¶ÈÄó¶¡¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤´óÉÕÀè¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Ç¡Ö°ÜÆ°¼°»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤¢¤¤¤À¤ÈÄó·È¤·¡¤°ì¿Í°ì¿Í¤Î´óÉÕ¤òµþµÞ±èÀþ¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈFASHION X¤Ï¡¤ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¤ÃÏ°è¤ä±èÀþ½»Ì±¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¤Ã¯¤â¤¬¿È¶á¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤¡Ö´Ä¶¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡×Â¿À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È»ýÂ³Åª¤Ê±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°áÎÁÉÊÅù¤ÎÍ¹Á÷²ó¼ý·¿´óÉÕ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³µ¡¡¡¡Í×
°áÎàÇÑ´þ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤ä»ýÂ³·¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¤ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß¤òÍ¹Á÷¤Ç²ó¼ý¤·¡¤¤½¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î´óÉÕ¡¦»Ù±ç¡Ê¿©»ö¡¦¶µ°éµ¡²ñÄó¶¡¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¡¤2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Í¹Á÷²ó¼ý·¿´óÉÕ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¥Õ¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎÁÉÊ¤ä»¨²ß¤òÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡¤ÆÏ¤¤¤¿²ó¼ý¥¥Ã¥È¤ËµÍ¤á¤ÆÍ¹Á÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÉÊÊª¤ÏFASHIONX¤¬ºÆÎ®ÄÌ¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¤ÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï°Ê²¼¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ø¤Î¿©ºàÄó¶¡
¡¦¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î¿©»öÄó¶¡¡Ê£±¥¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê£·¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î¶µ°éÄó¶¡¡Ê£±¥¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê¼ø¶È£±²óÊ¬¡Ë
¡Ê2¡ËÍøÍÑÊýË¡
¡£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¤´óÉÕ¥¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¡£
¢ÆÏ¤¤¤¿´óÉÕ¥¥Ã¥È¤Ë¡¤ÉÔÍ×ÉÊ¤òºÊñ¤·¤ÆÈ¯Á÷¡£
£ÁªÂò¤·¤¿»Ù±çÀè¤Ø´óÉÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¿½¹þÊýË¡
¡¡°Ê²¼£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡£Õ£Ò£Ì¡¡https://fashionx.jp/kifuru?utm_source=poster&utm_medium=offline&utm_campaign=AJ
¡Ê4¡ËÈÎÇä²Á³Ê
¡¡¡¡4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿£±¥¥Ã¥È
¡Ê5¡Ë¼Â¾Ú¼Â¸³³«»ÏÆü
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
¡Ê6¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¥¤¡¥¼«Âð¤«¤é¼ê·Ú¤Ë´óÉÕ
ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¤ÆÏ¤¤¤¿²ó¼ý¥¥Ã¥È¤Ë°áÎà¡¦»¨²ß¤òÆþ¤ì¤ÆÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¥Éý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²ó¼ý
°áÉþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¤¤ª¤â¤Á¤ã¡¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¤¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë¡¤·¤¡¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¤À¸³è»¨²ß¤Ê¤É¡¤Â¿ÍÍ¤ÊÉÊÌÜ¤ËÂÐ±þ¡£
¥Ï¡¥¹ñÆâ¤ÎÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î´óÉÕ»Ù±ç¤ËÆÃ²½
¡¡¡¡¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ø¤Î´óÉÕ¡¤ÉÏº¤»ùÆ¸¤Ø¤Î¿©»öÄó¶¡¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ËÆÃ²½¡£
¥Ë¡¥´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º
¡¡¡¡ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÉÊÊª¤¬ºÆÎ®ÄÌ¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹¤µ¤ì¡¤»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤â´óÍ¿¡£
¡Ê7¡Ë²ó¼ý¥ë¡¼¥ë
¡¦ÀöÂõ¸å¤Î°áÎà¤ò¤ª½Ð¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¦²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2357/125122/125122_web_1.png
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ£Õ£Ò£Ì¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://fashionx.jp/kifuru?utm_source=poster&utm_medium=offline&utm_campaign=AJ
£±¡¥³µ¡¡¡¡Í×
¡¡µþµÞ±èÀþ¤Î±Ø¤ä¥°¥ë¡¼¥×»ÜÀßÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¤°áÎà¤ä¸ÅÃå¤Î²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Ï¡¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¤º£¸å¡¤±èÀþ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ä¡¤±ØÁ°¹¾ì¤äÃÏ°è¸òÎ®µòÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¤±èÀþÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°áÎà¡¦»ñ¸»½Û´Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼Â¾Ú¼Â¸³³«»ÏÆü
2025Ç¯£²·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á
£³¡¥¸ÅÃå²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÃÖ¾ì½ê¡¡
¡µþµÞ¥¹¥È¥¢Ê¿ÏÂÅçÅ¹¡¡ÃóÎØ¾ì²£
¢È¬ÃúÆí±ØÁ° Parkline 870
£BIG FUN Ê¿ÏÂÅç £±³¬Æþ¸ýÁ° ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ð¥¹Ää²£
¤Î©²ñÀî±Ø²þ»¥³° ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¥µþµÞ³÷ÅÄ±Ø²þ»¥Æâ ¡Ö»Ò°é¤Æ±þ±ç¥Ö¡¼¥¹¡×²£
¦µþµÞÄá¸«±Ø²þ»¥³° £²³¬¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔATMÎ¢
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¤²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://fashionx.jp/service-1#keikyu
¡Ò¸ÅÃå²ó¼ýBOXÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò¡Ó
£´.³ô¼°²ñ¼ÒFASHION X¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FASHION X¤Ï¡¤ÃÏ°è¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿¸ÅÃå¤ò¡¤µá¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¥ê¥æ¡¼¥¹¡¤¥ê¥á¥¤¥¯¡¤¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤Éþ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤¸ÅÃå¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·À½ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤¿Í¡¹¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë²ñ ¼Ò Ì¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò FASHION X
¡Ê2¡ËÂå É½ ¼Ô¡¡È«»³ ÎçÇ·
¡Ê3¡Ë½ê ºß ÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÃÓ¾å £·¡¾£²¡¾£·
¡Ê4¡Ë£Õ £Ò £Ì¡¡https://fashionx.jp/
¡Ê5¡ËÀß¡¡¡¡Î©¡¡2023Ç¯£··î
¡Ê6¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ÃÏ°è¤Ç¤Î¸ÅÃå²ó¼ý¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë²È¶ñÀ©ºî¡¤¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÍÑÅù
¡¡2017 Ç¯¤«¤é¡ÖKEIKYU ACCELERATOR PROGRAM¡×¤ò³«»Ï¤·¡¤¤³¤ì¤Þ¤Ç·×£³²ó¤ÎËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¡¤22 ¼Ò¤Î»ö¶ÈºÎÂò¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤È17 ·ï¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¤£³·ï¤Î»ö¶È²½¡¤£²·ï¤Î»ñËÜÄó·È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024 Ç¯£²·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö°ÜÆ°¡×¤È¡Ö¤Þ¤ÁÁÏÂ¤¡×£²¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤à¤±¤¿16¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ø³«¡¤¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¾ï»þÊç½¸¡¦¾ï»þ¿ä¿Ê·¿¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°Ê¹ß¡¤£¹¼Ò¤Î»ö¶È¶¦ÁÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://openinnovation.keikyu.co.jp/
