歴史カードゲーム「Hi!story（ハイストリー）」で使用できる限定カードを集めて巡る『甲斐國武田 歴史カードラリー』を、2025年12月12日（金）から2026年4月12日（日）まで開催します。















武田信玄や武田家にゆかりの深い山梨県内8市町を巡り、ここでしか手に入らない限定カードを集める体験型イベントです。

配布されるカードは全8種類で、武将カードに加え、事変カードも登場！

歴史ファンはもちろん、カードゲームファンや観光客も楽しめる内容となっています。

配布場所は、都留市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、身延町の観光案内所などの施設。各配布場所で合言葉「風林火山（ふうりんかざん）」を伝えると、限定カードを1枚受け取ることができます。

さらに、3か所以上、または全8か所を巡ってカードを集め、アンケートに回答すると、踏破賞として特別な限定カードをプレゼント。

踏破賞の受け渡しは甲府市の「こうふ亀屋座」にて行われます。全か所踏破された方には、三か所踏破賞と全か所踏破賞の2枚を同時に受け取ることも可能です。

限定カードおよび踏破賞の配布場所は、Googleマイマップでも公開されています。

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13jN3xuOVmIa3P059xPXMmaFF1sPJRKE&ll=35.62304128743119%2C138.64300290000003&z=11

武田家ゆかりの地を巡る旅を楽しみながら、ここでしか手に入らない限定カードをぜひコンプリートしてみてください！

■開催期間

2025年12月12日（金）～2026年4月12日（日）

■配布エリア

都留市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、身延町

※踏破賞受け渡し場所：こうふ亀屋座（甲府市丸の内1-11-5）

■配布時間

10:00～17:00

※施設の営業時間・休館日に準ずる

■主催

公益社団法人やまなし観光推進機構

■企画運営

株式会社Highsto

韮崎市は武田勝頼カードを配布









韮崎市は、武田勝頼ゆかりの地であり、新府城跡や武田八幡宮など、武田家の歴史を体感できる重要な拠点のひとつ。

武田家終焉の地として知られる新府城や、甲斐武田氏の氏神を祀る武田八幡宮など、歴史ロマンあふれるスポットがカードラリーの舞台となります。

韮崎市のカード配布場所はこちらです。

■韮崎市地域情報発信センター

[ 住所 ] 韮崎市若宮1-2-50 韮崎市民交流センターニコリ1階

[ 営業時間 ] 9時～20時

[ 休館日 ] 第3月曜日（祝祭日の場合は翌日）、12月29日～1月3日

韮崎市の魅力を紹介｜新府城跡♪









武田勝頼公によって七里岩の台地に1581年に築城された城郭です。

新府とは、「新しい府中」という意味で、勝頼公が本拠を甲府市の躑躅ヶ崎館からこの地に移転を計画し、新しい府中を造ろうとしたことがうかがえます。

1582年、織田・徳川軍に攻められ、入城からわずか68日という短さで勝頼公自ら火を放つこととなりましたが、近年の発掘調査により、丸馬出や三日月堀ぼり、出構など、その遺構からは武田家の築城技術が随所に施されており、戦国武田家の集大成の城をいまに伝える良好な城跡です。

1973年に国の指定文化財（史跡）に指定、その後「続日本100名城」にも選出されています。

現在は本丸跡近くに勝頼公を祀る藤武神社が鎮座しています。

新府城跡からは、富士山や八ヶ岳のほか、春には一面に咲き誇る新府桃源郷も絶景です。

※新府城の御城印や続100名城スタンプは韮崎市民俗資料館にて取扱いをしています。

■住所：〒407-0262 韮崎市中田町中條4787

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/jinjya_bukkaku_rekishi/meisho_kyuseki/6562.html