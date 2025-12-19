近鉄グループの文化事業である「松伯美術館」では、２０２６年１月２０日（火）から２月１５日（日）まで、展覧会「松伯美術館館長就任記念 水野 收 自選展 ー中央アジアの村落を訪ねてー 」を開催します。

開館当初から当館館長を務めた上村淳之が２０２４年１１月１日に逝去し、その後任として、２０２５年７月に日本画家の水野 收が新館長に就任しました。日本画家として活躍する水野 收は、毎年、日展、日春展への出品を中心に活躍し、中央アジアの村落を訪れて、その取材を元に各地の風土に根差した人々の営みなどを温かな色彩で抒情性豊かに制作しています。これらの作品を中心に水野 收が自ら選定した作品の展示を通して、新館長を広く紹介します。

展覧会期間中には、水野 收自身によるギャラリートークを展示室にて５回（１月２０日（火）、２２日（木）、３１日（土）、２月１日（日）、１４日（土）いずれも１４時～１５時）開催します。

