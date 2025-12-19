大阪府主催・初のeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble」 にじさんじ・本間ひまわりさんが応援アンバサダーに就任！ 大阪府の吉村洋文知事がDAY2のオープニングに登壇決定！
大阪eスポーツ文化普及事業共同企業体(ブロードメディアeスポーツ株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 太郎／株式会社PACkage、本社：大阪府箕面市、代表取締役CEO：山口 勇)は、大阪府主催として初めて開催されるeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble(ジェンスク)」の応援アンバサダーに、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の本間ひまわりさんが就任したことをお知らせいたします。
また、大阪府の吉村知事が一般公開日DAY2(2月1日)にメイン会場の「グランフロント大阪」で行われるオープニングにご登壇いただくことが決定しております。
eスポーツイベントのワクワク感やスピード感を強く打ち出した、ポップでエネルギッシュなキービジュアル
ジェンスクは、2026年1月30日(金)から2月1日(日)までの3日間、グラングリーン大阪およびグランフロント大阪において開催される、性別(Gender)や世代(Generation)を超えた「つながり」と「混ざり合い」(Scramble)をテーマに、誰もが楽しめる新しいeスポーツのお祭りです。本間ひまわりさんは、ジェンスク応援アンバサダーとして活動していただくと共に、一般公開日DAY1(1月31日)の開会式、ならびに「パワフルプロ野球2024-2025」のエキシビジョンマッチにもご出演いただく予定です。
■ジェンスク応援アンバサダーに就任！「にじさんじ」所属 本間ひまわりさん
本間ひまわり (にじさんじ所属) (c)ANYCOLOR, Inc.
【プロフィール】
本間ひまわり
ゲームと猫が大好きな高校2年生。最近友達が欲しくて配信をはじめた。普段は明るくて少し天然だが、ゲームをすると…!?なぜかいつも頭にひまわりを付けていて、嫌な事があるとひまわりで花占いを始める。
【出演日】
一般公開日DAY1(1月31日(土))
・開会式
・エキシビジョンマッチ(パワフルプロ野球2024-2025)
■一般公開日DAY2(2/1(日))オープニングに登壇！大阪府 吉村 洋文知事
大阪府 吉村 洋文 知事
【プロフィール】
吉村 洋文知事
1975年(昭和50年)6月17日、大阪府生まれ。
九州大学法学部を卒業後、司法試験に合格し2000年に弁護士登録。
民間での法律実務経験を経て、2011年に大阪市会議員として政界入り。
その後、衆議院議員、大阪市長を歴任し2019年より大阪府知事に就任。
2023年には二期目となる大阪府知事に再任。
【出演日】
一般公開日DAY2(2月1日(日))
・オープニング
・エキシビジョンマッチ(知事×藤井寺高校(eスポーツ高校生大会優勝校)の生徒)
■Osaka GeN Scramble開催概要
ビジネスデイ ：2026年1月30日(金) 11：30～18：00
ビジネスエリア：グラングリーン大阪 北館
JAM BASE CONFERENCE 4-1,4-2 (北区大深町6-38)
イベント ：展示コーナー(協賛企業限定)、トークショー、交流会
グラングリーン大阪 北館 JAM BASE CONFERENCE 4-1, 4-2
一般公開日：2026年1月31日(土)、2月1日(日) 10：00～19：30
メイン会場：グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ(北区大深町3-1)
イベント ：eスポーツ競技大会、エキシビジョンマッチ、展示コーナー
グランフロント大阪 北館 1F ナレッジプラザ
サブ会場 ：うめきた広場 メインスペース ポイントスペース(北区大深町4-1)
イベント ：当日参加可能なミニ大会
・体験コーナー
・展示コーナー
・飲食ブース
うめきた広場 メインスペース ポイントスペース
ビジネスエリア：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp (北区大深町6-38)
イベント ：トークショー、交流会
グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp
参加費・入場料：無料
主催 ：大阪府
■イベント一覧
1：eスポーツ競技大会・エキシビジョンマッチ
メイン会場である「グランフロント大阪」では、各種eスポーツ大会やエキシビションマッチを実施します。
【一般公開日DAY1】 2026年1月31日(土)
■エキシビジョンマッチ 11：30～13：00
対象者：アンバサダー＆出演者(高橋名人・本間ひまわり氏)、実況解説者等
■ジェンスクアカデミーカップ with UeSK 13：30～18：30
対象者：大学生・専門学生以下、実況解説者等
パワフルプロ野球2024-2025 一般社団法人日本野球機構承認 (c)Konami Digital Entertainment
【一般公開日DAY2】 2026年2月1日(日)
■エキシビジョンマッチ 11：00～12：00
対象者：出演者(吉村知事・藤井寺高校の学生)、実況解説者等
よぷよeスポーツ (c)SEGA
■OeGG対抗戦のeスポーツ大会 12：30～14：30
対象者：OeGG加盟団体、実況解説者等
ストリートファイター6 (c)CAPCOM
■ジェンスクオープンカップ with PRIDE 15：00～19：30
対象者：一般参加者、実況解説者等
フォートナイト
※参加方法は改めてご案内をいたします。
2：展示コーナー
ジェンスクでは、「グランフロント大阪」「うめきた広場」の各会場で展示コーナーを開催します。
展示コーナーでは、ゲーム体験、企業・団体による活動紹介、講座、物販など多彩なブースが並びます。
3：eスポーツ体験コーナー
「うめきた広場」では、ステージイベントで使用するタイトルを中心に、さまざまなゲームを自由に体験いただけます。
初めての方でも安心して楽しめるよう、スタッフによるレクチャーやガイドも実施します。
「遊んだことがない」「ルールが分からない」という方でも気軽にご参加いただける入門型エリアです。
4：ビジネスイベント
グラングリーン大阪では、eスポーツに関するビジネスイベントを3日間にわたり開催します。
OeGG加盟企業をはじめ、国内のeスポーツ関連企業やゲストが登壇。以下の目的でプログラムを展開します。
スケジュールの詳細は、後日特設ページの方でお知らせいたします。
・大阪府内を中心としたeスポーツ事業コミュニティの形成
・大阪への事業誘致
・eスポーツ分野への企業参入促進
ビジネス関係者同士の交流やネットワーキングの場としてもご利用いただけます。
5：「大阪府eスポーツ推進アンバサダー」の皆さまにもイベント当日盛り上げていただきます！
【アンバサダー】本間ひまわり 氏 (にじさんじ所属)
一般公開日DAY1(1月31日)：開会式登場・パワフルプロ野球ステージイベント出演
本間 ひまわり (にじさんじ所属)(c)ANYCOLOR, Inc.
【アンバサダー】高橋 利幸氏(“高橋名人”として伝説的な存在のゲームプレイヤー)
一般公開日DAY1(1月31日)：開会式登壇・パワフルプロ野球ステージイベント出演
高橋 利幸 氏(“高橋名人”として伝説的な存在のゲームプレイヤー)
【アンバサダー】平原 依文氏(社会起業家)
一般公開日DAY1(1月31日)：開会式登壇
平原 依文 氏(社会起業家)
【アンバサダー】廣瀬 俊朗氏(元ラグビー日本代表キャプテン)
一般公開日DAY1(1月31日)：開会式登壇
廣瀬 俊朗 氏(元ラグビー日本代表キャプテン)
■最新情報は特設ページ・公式Xでチェック！
ジェンスクに関する最新情報や追加企画、出演者の登壇スケジュール、出展ブースの詳細などは、特設ページおよび公式Xにて順次発信してまいります。より多くの方にお楽しみいただけるコンテンツを準備しておりますので、ぜひ最新の更新情報をご確認いただき、当日を楽しみにお待ちいただければ幸いです。
※特設ページ： https://www.oegg-osaka.com/osakagenscramble
※OeGG公式X ： https://x.com/OeGG_0130
ブロードメディアeスポーツ株式会社は、「Osaka GeN Scramble(ジェンスク)」を通じて、OeGG参加メンバーの活動や想いを発信してまいります。イベントを契機に、eスポーツをより「身近な文化」として大阪から広げてまいります。
※大阪府：大阪eスポーツラウンドテーブル(OeGG)について
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020060/seicyo/torikumi/e-sports-roundtable.html