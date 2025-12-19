近鉄では、「インターネット予約・発売サービス」の会員数が、この度１００万人を突破したことを記念して、２０２６年１月２０日（火）から３月３１日（火）まで、「インターネット予約・発売サービス」会員１００万人突破記念キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、期間中に近鉄特急チケットレスサービスを利用して特急列車にご乗車いただくと、通常の特急料金からおとな１００円、こども５０円を割り引きます。また、会員登録をして特急券をご購入いただくと、通常１０％の「近鉄特急netポイント」付与率が倍増して２０％になります。

この機会に、既に会員登録されている方は、お得にご利用いただき、まだ会員登録をされていない方は、ぜひご登録いただき、窓口や駅の券売機に並ぶ必要のない便利な近鉄特急チケットレスサービスをご利用いただければと考えています。

詳細は以下のとおりです。





１．対象期間 ２０２６年１月２０日（火）から３月３１日（火）まで

２．対象列車・区間 全特急列車・全区間

３．対象サービス 近鉄特急チケットレスサービス

４．キャンペーン概要

（１）特急料金の１００円割引（こども５０円割引）

【１】発売額 おとな 通常料金 ５２０円→ ４２０円

通常料金 ９２０円→ ８２０円

通常料金 １３４０円→１２４０円

通常料金 １６４０円→１５４０円

通常料金 １９３０円→１８３０円

こども 通常料金 ２６０円→ ２１０円

通常料金 ４６０円→ ４１０円

通常料金 ６７０円→ ６２０円

通常料金 ８２０円→ ７７０円

通常料金 ９７０円→ ９２０円

【２】割引条件

●対象期間中に、ご乗車される場合に限ります。

●近鉄特急チケットレスサービスでご購入いただいたお客さまに限ります。

・会員さま、会員登録せずにご購入されるお客さまのいずれも対象です。

・近鉄特急netポイントで引き換える特急券も対象です。

・インターネットで予約し、駅でお支払いいただく場合は対象外です。

・購入時に「会員１００万人突破記念キャンペーン」の割引適用を選択していただく必要があります。

●その他

・特急券は乗車日の1カ月前の１０時３０分から発車時刻の１分前まで購入可能です。

・本割引を適用した特急券の払戻手数料は、１人あたり２２０円です。※１

・デラックスシートなどの特別車両料金は割引対象外です。

・他の割引との併用は不可です。※２

※１ こども割引料金210円区間のみ、手数料210円です。

※２ 現在実施中の割引：伊勢志摩チケレス割、吉野チケレス割、観光特急「あをによし」における特急料金920円（小児460円）区間を購入される場合の割引

（２）近鉄特急netポイントの倍増

【１】付与率

２０％（通常１０％×２）

【２】ポイント付与適用条件

・対象期間中に、「近鉄電車インターネット予約・発売サービス」に会員登録されている方が、チケットレス特急券を購入して乗車していただいた場合に適用となります。

・既にお持ちのチケットレス特急券を対象期間内に乗車する特急券へ変更された場合や、「伊勢志摩チケレス割」などのチケットレス割引をご利用の場合も対象になります。

・インターネットで仮予約後、駅窓口などで特急券を購入してご利用される場合は対象外です。

・ポイント決済で引き換えた特急券でご利用される場合は対象外です。

・こども料金で購入したチケットレス特急券も対象となります。

（ご参考）

【近鉄特急チケットレスサービスについて】

インターネット予約・発売サービスの近鉄特急チケットレスサービスは、お手持ちのスマートフォン、パソコンなどから特急券が購入でき、駅で特急券を受け取る手間なくスムーズにご指定の特急に乗車いただけるサービスで、２００３年からサービス開始しました。

会員登録なしでもご利用いただけますが、会員登録をしていただくと、ご購入金額の１０％分がポイント還元される「近鉄特急netポイントサービス」を提供しています。

また、決済方法に「PayPay」を追加しており、クレジットカードをお持ちでないお客さまや、会員登録されていないお客さまにも、手軽に同サービスをご利用いただけます。

【近鉄特急netポイントについて】

・スマートフォン、パソコンなどから購入した特急券の金額（しまかぜ特別車両料金、ひのとりレギュラー料金、ひのとりプレミアム料金などを含む）に応じてポイントを付与し、貯まったポイントは特急券に引き換え（１ポイントを１円換算）できます。

・ポイントは購入時に自動加算され、乗車日の翌月1日からご利用いただけます。

・ポイントの還元は期間中何度でも対象となります（ポイント累積は50,000ポイントまで）。

（以 上）