初詣バスの運行について
このたび奈良交通では、年末年始にかけて奈良県内の各社寺へのアクセスに便利な「初詣バス」を運行いたします。初詣は、ぜひ奈良交通バスでお出掛けください。
記
１．年越し運行（１２月３１日深夜～１月１日早朝）および元日～３日臨時運行
（１）春日大社・東大寺・興福寺
・運行区間 ＪＲ奈良駅 → 近鉄奈良駅 → 東大寺大仏殿・春日大社前
東大寺大仏殿・国立博物館 → 近鉄奈良駅 → ＪＲ奈良駅
・運行時間 【年越し運行】
ＪＲ奈良駅発
大晦日２２時４０分～元日１時４０分まで（約１０分～３０分毎）
東大寺大仏殿・国立博物館発
大晦日２３時１２分～元日２時１０分まで (約１０分～３０分毎)
【元日～３日臨時運行】
ＪＲ奈良駅発、東大寺大仏殿・国立博物館発ともに、
９時～１７時まで運行（多客時増発）
・運 賃 大人片道２５０円
（２）信貴山朝護孫子寺
・運行区間 信貴山下駅 ⇔ 信貴大橋（年越し運行）
信貴山下駅 ⇔ 信貴山（元日～３日定期バス）
・運行時間 【年越し運行】
信貴山下駅発
大晦日 ２３時０５分、２３時３０分、２３時５５分
元 日 ０時３０分、 １時２０分
信貴大橋発
元 日 ０時１５分、 ０時５５分、 １時５０分
【元日～３日定期バス】
信貴山下駅発 ７時１０分、 ７時４５分、 ８時２０分、
９時３５分、１０時３３分、１１時３３分、
１２時３３分、１３時３３分、１４時３３分、
１５時３６分、１６時３３分、１７時００分、
１７時５３分、１８時４９分、１９時４９分
信 貴 山発 ７時２５分、 ８時０５分、 ８時４３分、
１０時００分、１１時００分、１２時００分、
１３時００分、１４時００分、１５時００分、
１５時５９分、１６時５９分、１７時２５分、
１８時１４分、１９時１９分
・運 賃 信貴山下駅 ⇔ 信貴大橋 大人片道３１０円
信貴山下駅 ⇔ 信貴山 大人片道２６０円
２．元日～３日臨時運行
（１）大神神社・三輪恵比須神社 ※年越し運行はございません
・運行区間 桜井駅北口 ⇔ 三輪恵比須神社
・運行時間 【元日～３日臨時運行】
桜井駅北口発 ８時００分～１６時４５分まで運行（多客時増発）
三輪恵比須神社発 ８時１５分～１７時００分まで運行（多客時増発）
【１月１５日大とんど臨時運行】
桜井駅北口発 ７時３０分～１５時１５分まで運行（多客時増発）
三輪恵比須神社発 ８時００分～１５時３０分まで運行（多客時増発）
・運 賃 大人片道２２０円
（２）安倍文殊院
・運行区間 桜井駅北口 ⇔ 安倍文殊院
・運行時間 桜井駅北口発 ９時００分～１６時４５分まで（１５分毎）
安倍文殊院発 ９時１５分～１７時００分まで（１５分毎）
・運 賃 大人片道２７０円
（３）壷阪寺
・運行区間 壺阪山駅 ⇔ 壷阪寺前
・運行時間 壺阪山駅発 ９時４５分、１０時１５分、１１時１８分、
１２時５０分、１４時２０分、１５時２０分、１５時５０分
壷阪寺前発 １０時００分、１０時３０分、１２時００分、１３時３３分、
１４時３５分、１５時３５分、１６時０５分
・運 賃 大人片道３８０円
（４）法隆寺
・運行区間 法隆寺駅 ⇔ 法隆寺参道
・運行時間 法隆寺駅発 ８時５８分～１６時４６分まで（約２０分～３０分毎）
法隆寺参道発 ９時０７分～１６時５５分まで（約２０分～３０分毎）
・運 賃 大人片道２２０円
３．お問合せ
奈良交通 お客様サービスセンター
TEL０７４２-２０-３１００（８:３０～１９：００／年中無休）
当社ホームページでもご確認いただけます。https://www.narakotsu.co.jp/
以 上