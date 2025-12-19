　このたび奈良交通では、年末年始にかけて奈良県内の各社寺へのアクセスに便利な「初詣バス」を運行いたします。初詣は、ぜひ奈良交通バスでお出掛けください。



１．年越し運行（１２月３１日深夜～１月１日早朝）および元日～３日臨時運行

（１）春日大社・東大寺・興福寺

・運行区間　ＪＲ奈良駅 → 近鉄奈良駅 → 東大寺大仏殿・春日大社前

　　　　　　東大寺大仏殿・国立博物館 → 近鉄奈良駅 → ＪＲ奈良駅

・運行時間　【年越し運行】

　　　　　　　　　ＪＲ奈良駅発

　　　　　　　　　　大晦日２２時４０分～元日１時４０分まで（約１０分～３０分毎）

　　　　　　　　　東大寺大仏殿・国立博物館発

　　　　　　　　　　大晦日２３時１２分～元日２時１０分まで (約１０分～３０分毎)

　　　　　　【元日～３日臨時運行】

　　　　　　　　　ＪＲ奈良駅発、東大寺大仏殿・国立博物館発ともに、

　　　　　　　　　９時～１７時まで運行（多客時増発）

・運　　賃　 大人片道２５０円


（２）信貴山朝護孫子寺

・運行区間　 信貴山下駅 ⇔ 信貴大橋（年越し運行）

　　　　　　 信貴山下駅 ⇔ 信貴山（元日～３日定期バス）

・運行時間　【年越し運行】

　　　　　　　　　信貴山下駅発

　　　　　　　　　　　大晦日　　２３時０５分、２３時３０分、２３時５５分

　　　　　　　　　　　元　日　　　０時３０分、　１時２０分

　　　　　　　　　信貴大橋発

　　　　　　　　　　　元　日　　　０時１５分、　０時５５分、　１時５０分

　　　　　　【元日～３日定期バス】

　　　　　　　 　   信貴山下駅発 　　７時１０分、　７時４５分、　８時２０分、

　　　　　　　　　　　　　　　　　  ９時３５分、１０時３３分、１１時３３分、

                                                 １２時３３分、１３時３３分、１４時３３分、

　　　　　　　　　　　　　　　　  １５時３６分、１６時３３分、１７時００分、

                                                 １７時５３分、１８時４９分、１９時４９分

　　　　　　　　  　信　貴　山発　　７時２５分、　８時０５分、　８時４３分、

　　　　　　　　　　　　　　　　  １０時００分、１１時００分、１２時００分、

　　　　　　　　　　　　　　　　  １３時００分、１４時００分、１５時００分、　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  １５時５９分、１６時５９分、１７時２５分、

　　　　　　　　　　　　　　　　  １８時１４分、１９時１９分

・運　　賃　信貴山下駅 ⇔ 信貴大橋　大人片道３１０円

　　　　　　信貴山下駅 ⇔ 信貴山　　大人片道２６０円


２．元日～３日臨時運行

（１）大神神社・三輪恵比須神社　※年越し運行はございません

・運行区間　桜井駅北口 ⇔ 三輪恵比須神社

・運行時間　【元日～３日臨時運行】

　　　　　　　　　　桜井駅北口発　　　８時００分～１６時４５分まで運行（多客時増発）

　　　　　　　　　　三輪恵比須神社発　８時１５分～１７時００分まで運行（多客時増発）

　　　　　　【１月１５日大とんど臨時運行】

　　　　　　　　　　桜井駅北口発　　　７時３０分～１５時１５分まで運行（多客時増発）

　　　　　　　　　　三輪恵比須神社発　８時００分～１５時３０分まで運行（多客時増発）

・運　　賃　大人片道２２０円


（２）安倍文殊院

・運行区間　桜井駅北口 ⇔ 安倍文殊院

・運行時間　桜井駅北口発　９時００分～１６時４５分まで（１５分毎）

　　　　　　安倍文殊院発　９時１５分～１７時００分まで（１５分毎）

・運　　賃　大人片道２７０円

　　　

（３）壷阪寺

・運行区間　壺阪山駅 ⇔ 壷阪寺前

・運行時間　壺阪山駅発　　９時４５分、１０時１５分、１１時１８分、

                                      １２時５０分、１４時２０分、１５時２０分、１５時５０分

　　　　　　壷阪寺前発　　１０時００分、１０時３０分、１２時００分、１３時３３分、

　　　　　　　　　　　　　１４時３５分、１５時３５分、１６時０５分

・運　　賃　大人片道３８０円


（４）法隆寺

・運行区間　法隆寺駅 ⇔ 法隆寺参道

・運行時間　法隆寺駅発　　８時５８分～１６時４６分まで（約２０分～３０分毎）

　　　　　　法隆寺参道発　９時０７分～１６時５５分まで（約２０分～３０分毎）

・運　　賃　大人片道２２０円


３．お問合せ

奈良交通　お客様サービスセンター

TEL０７４２-２０-３１００（８:３０～１９：００／年中無休）

　　当社ホームページでもご確認いただけます。https://www.narakotsu.co.jp/　

以　　上