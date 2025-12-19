一般社団法人比叡山・びわ湖ＤＭＯ（理事長：井上欣也）は、この度、比叡山・びわ湖エリアを巡る観光客の利便性向上と周遊促進を目的としたデジタルイラストマップ「比叡山・びわ湖 観光ＭＡＰ」のサービス提供を開始しました。 本デジタルイラストマップは、自然と歴史文化が広がる比叡山・びわ湖エリアを表現したイラスト上に、ＧＰＳ機能と連動した現在地を重ねることができるほか、交通アクセスや観光ルートの情報も包含することで、観光客が必要とする情報を一元的に収集することができ、より気軽に・快適にエリア内の様々な観光地を訪れることができることを目的としています。

1．主な特徴

「比叡山・びわ湖 観光ＭＡＰ」は、従来の観光ガイドマップにない以下の機能と利便性を提供します。

(1) ダウンロード不要！ＱＲコードから即時アクセス可能

専用のアプリケーションのダウンロードは一切不要です。ＱＲコードをスマートフォンやタブレットでスキャンするだけで、いつでも即座にブラウザ上でマップを起動できます。※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(2) ＧＰＳ連動による現在地表示と道案内機能

マップはスマートフォンのＧＰＳ機能と連動しており、広大な比叡山・びわ湖エリアにおいても、現在地をイラストマップ上に正確に表示します。これにより、観光客の皆さまは迷うことなく、安心して次の目的地へ進むことができます。

(3) 京都駅からのアクセスルート案内

観光の起点となる京都駅からのアクセス方法を京都市内経由の八瀬ルート、大津市内経由の坂本ルートの2パターンでご紹介します。電車、バス、ケーブル、ロープウェイ等の交通手段の乗り継ぎ情報や所要時間、時刻表なども提供し、スムーズな移動をサポートします。

(4) 比叡山延暦寺参拝のおすすめコースを3種類収録

所要時間1.5時間からの「ショートコース」、2時間からの「ミドルコース」、3時間からの「ロングコース」をご用意。世界遺産・比叡山延暦寺の山内諸堂をお参りする際のご提案も含め、初心者からリピーターまで、皆さまがご自身のご予定に合わせて最適な参拝コースをお選びいただけます。

(5) スポット情報の網羅

マップには八瀬・比叡山・坂本をはじめとする対象エリアの観光スポットや交通手段だけでなく、グルメ、お土産、ホテルといった旅に必要な情報も網羅しており、表示される各スポットをタップすることで詳細情報を確認できます。

2. 今後の展開

比叡山・びわ湖ＤＭＯは、本デジタルイラストマップの運用を通じて得られるデータを活用し、さらなるサービス向上を継続的に実施します。地域一体となり、比叡山延暦寺を中心に京都から大津へと広がる「山と水と光の廻廊」を周遊する広域観光を推進していきます。

3. サービス概要

マップURL：https://stroly.com/viewer/1756259100 利用料：無料対応言語：日本語、英語推奨環境：Google Chrome、Safari制作：株式会社Stroly

(ご参考)

○一般社団法人比叡山・びわ湖ＤＭＯ

比叡山延暦寺をはじめ、京阪ホールディングス株式会社、京福電気鉄道株式会社など比叡山に係る事業者で比叡山観光の振興を目的として2022年6月に組織された一般社団法人で、観光庁登録の「地域ＤＭＯ」。ポスター、パンフレット、ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信や比叡山への誘客イベントなどを行っています。

○比叡山・びわ湖＜山と水と光の廻廊＞ 観光情報

公式ホームページ https://hieizan.gr.jp 公式X @hieizan2012公式Instagram @hieizan_biwako @hieizan_history_japan

https://newscast.jp/attachments/nxWHoW75hmCI5Alnumkk.pdf