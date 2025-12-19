三次元位置情報サービスを提供するMetCom株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近義起、以下「MetCom」）は、位置情報データの収集・分析・活用サービスを提供する株式会社ブログウォッチャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 生、以下「ブログウォッチャー」）と共に、一般社団法人LBMA Japan主催の「第3回 位置情報アワード2025」にて、最優秀賞を受賞しました。 受賞対象は、「三次元人流ビッグデータで「高さ情報による階層分離」技術を実用化」です。 位置情報を活用した主要ビジネスの人流分析において、従来の常識を打ち破る「三次元化」という革新的な取組みと、その新たな枠組みを活用した人流分析の高度化という価値創出が生み出した社会的なインパクトに対して、加盟企業間投票により最高評価を頂きました。

人々が持つスマートフォンの位置情報を集計し人流分析を行う「人流データ分析」は、これまで平面情報（二次元分析）を用いた手法が主流でした。しかし実際の都市では、人は地下街や駅ナカ、ペデストリアンデッキ、ビルの中など、立体的に移動しています。この立体的移動を把握することができれば、人流分析は深みを増し、活用用途も広がります。 MetComは、ブログウォッチャーの提供する人流データに、スマートフォンの気圧情報分析による高度推定技術（特許技術）を組み合わせ、「人流データの三次元化」と「階層分離」を実現しました。地下通路・デッキ・ビルの特定階など高さに属する動線を直接抽出。乗換判定や施設内動線分析など、都市・交通分野への応用が進んでいます。国土交通省の実証プロジェクトにも採択され、社会実装が加速しています。

三次元人流及び階層分離の事例映像はこちらからご覧いただけます。人流は高さもわかる「三次元」へhttps://youtu.be/caSFMEa3ZWY三次元人流データによる階層別データ抽出https://youtu.be/ImLbcwhdfz8

「第3回 位置情報アワード2025」の概要及び受賞者はこちらをご覧ください。https://www.lbmajapan.com/locationaward2025

一般社団法人LBMA Japanについて

一般社団法人LBMA Japanは、LBMA Globalの日本支部であると共に、日本国内に於ける位置情報マーケティング・サービスを推進する非営利社団法人です。様々な業種・業態をもつ115社(2025年12月現在）の事業者会員が、位置情報データを活用したマーケティング・サービスの推進を目的として、様々な普及活動を行っています。https://www.lbmajapan.com

MetCom株式会社について

MetCom株式会社は、次世代の3D測位、航法、時刻（PNT）サービスを提供します。地上波方式により、衛星測位システム（GPS/GNSS）の弱点を克服し、高精度、高信頼、高障害耐性の時刻情報と3D位置情報サービスを提供します。https://metcom.jp/

株式会社ブログウォッチャーについて

商号： 株式会社ブログウォッチャー代表者： 代表取締役社長 新村 生所在地： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-12-7 住友不動産田町ビル 5F設立： 2007年4月URL： https://www.blogwatcher.co.jp/ 事業内容：位置情報データプラットフォームによる位置情報関連サービス開発・提供。SDKの提供や分析、広告配信、データ連携など位置情報データにまつわる様々なソリューションがあります。

【本リリースに関するお問い合せ先】 MetCom株式会社 広報担当 MAIL: info@metcom.jp