西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）、阪急電鉄株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：嶋田 泰夫、以下「阪急」）、京阪電気鉄道株式会社（本社：枚方市、代表取締役社長：井上 欣也、以下「京阪」）および京都市交通局（本社：京都市右京区、京都市公営企業管理者交通局長：北村 信幸、以下「京都市営地下鉄」）は、JR西日本公式アプリ「WESTER」を活用したデジタルスタンプラリー「京都あちこちスタンプラリー」を開催します。本スタンプラリーでは、関西の鉄道事業者が連携し、主要駅をスタンプスポットとして設定しており、鉄道などの公共交通機関を乗り継ぎながら、京都の“あちこち”をめぐっていただきます。ぜひこの機会に京都で新たな発見や周遊の楽しさをご体験ください。

１． 開催期間２０２６年１月９日（金）～３月１６日（月）２． 参加方法（１） JR西日本公式アプリ「WESTER」をダウンロード※スタンプラリーの参加はアプリ内でWESTER会員登録とWESTER IDでのログインが必要です（会員登録無料）。（２） アプリのホーム画面にある「おトクに GO！」から「京都あちこちスタンプラリー」を選んで参加（３） スタンプスポット（主要駅）をめぐり、スタンプを集める スタンプは、スタンプスポットのNFCタグ付きポスターにスマートフォンをかざすことで取得できます。（４） 達成条件に応じて、WESTERポイントや、抽選で素敵な賞品をプレゼント３． スタンプスポット・達成条件JR西日本・阪急・京阪・京都市営地下鉄の主要駅をスタンプスポットとしています。スタンプスポットは10のエリアに分かれており、1エリアにつき2つ以上のスタンプを取得することで、当該エリア達成となります。詳しくは別紙をご確認ください。

４． 特典達成したエリア数に応じて、次表の特典をプレゼントします。達成エリア数 特典2エリア （全員）WESTERポイント（基本） 100pt4エリア （全員）WESTERポイント（基本） 100pt6エリア （抽選）地下鉄・バス1日券（大人券） 20名様市バス・地下鉄全線、京都バス※、京阪バス※、西日本JRバス※が１日乗り放題になるカードです（※一部路線を除く）。8エリア （抽選）ジェイアール京都伊勢丹セレクト 和雑貨セット 7名様9エリア （抽選）阪急阪神第一ホテルグループ共通ご利用券（5,000円分） 5名様10エリア （抽選）ヴィーガン・ベジタリアンフレンドリーのカジュアルレストラン Hyssop／GOOD NATURE STATION 4F ペアディナーチケット 2名様※WESTERポイント付与には、アンケートへの回答が必須です。※抽選の応募には、アンケートへの回答と応募フォームへの入力が必須です。※WESTERポイント付与は2026年4月下旬から順次実施予定です。※抽選は2026年3月下旬に行い、プレゼントの発送は2026年5月までに行います。当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。５． ジェイアール京都伊勢丹でのWesmo!ご利用特典本スタンプラリーに参加のうえ、期間中にジェイアール京都伊勢丹で Wesmo! 残高より2,000円（税込）以上のお支払いをされた方に、WESTERポイント（基本）100ptをプレゼントします。Wesmo!（ウェスモ）はJR西日本が提供する決済サービスです。 Wesmo!の使い方等、詳しくはサービスサイトをご確認ください。URL：https://wester.jr-odekake.net/wesmo/６． その他（１） スタンプラリーの詳細は次のサイトをご確認ください。 URL：https://www.nta.co.jp/maas/kyotoachikochisr/（２） スタンプラリーのご参加には、JR西日本・阪急・京阪の自由周遊区間が1日乗り放題の「ONE KANSAI 京都満喫3wayパス」（1,800円：税込み）のご利用が便利です。 ※ご利用条件等、詳しくは次のサイトをご確認ください。 URL：https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/tokutoku/kyoto_3way_pass参考スタンプスポット・エリア達成条件・スタンプスポットは4つの鉄道事業者の27駅です。・スタンプスポットは次に記載の10のエリアに分かれており、1エリアにつき2つ以上のスタンプを取得することで、当該エリア達成となります。

