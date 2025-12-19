劇作家、小林賢太郎の新作オリジナル舞台『オールトの雲 天文台の大問題』を2026年8月～9月に、大阪、福岡、東京にて上演することが決定いたしました。

2025年1月に上演されご好評をいただいた舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映像など幅広い作品で活躍する小林賢太郎が務めます。出演者には、小林賢太郎とは旧知のオクイシュージ、小林賢太郎が主宰する「シアター・コントロニカ」常連の松本亮、舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』より前⽥友⾥⼦、三枝奈都紀、そして2025年9月に実施された全国オーディションにより応募者約1000人の中から選ばれた鍛治本⼤樹、鈴⽊サアヤ、松井⾹乃、三原⼀太（五十音順）といった個性豊かなキャストが小林賢太郎の世界を彩ります！！公演は、大阪8月21日（金）～23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、福岡8月28日（金）～29日（土）キャナルシティ劇場、東京9月2日（水）～6日（日）サンシャイン劇場にて上演。チケット発売は2026年3月を予定しており、公式HP、公式Xを要チェック。【小林賢太郎 コメント】たくさん笑えて、ちょびっと勉強にもなる、そんな、アカデミック・コメディをつくります。どんなふうに仕上がるか、僕もワクワクしています。お楽しみに！【公演概要】『オールトの雲 天文台の大問題』公演期間：2026年8⽉21⽇（金）～8⽉23⽇（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪） 2026年8⽉28⽇（金）～8⽉29⽇（土）キャナルシティ劇場（福岡） 2026年9⽉2⽇（水）～9⽉6⽇（日）サンシャイン劇場（東京）脚本・演出：小林賢太郎出演：オクイシュージ鍛治本⼤樹鈴⽊サアヤ前⽥友⾥⼦松井⾹乃松本亮三枝奈都紀三原⼀太 （五⼗⾳順）企画：『オールトの雲 天文台の大問題』製作委員会／スタジオコンテナ主催・制作：『オールトの雲 天文台の大問題』製作委員会公式HP：https://oortcloud-stage.com公式X：https://x.com/kamameshiman_KK◇脚本・演出：小林賢太郎◇舞台、映像など、エンターテインメント作品の企画、脚本、演出。小説、絵本、漫画などの執筆も。主宰する「シアター・コントロニカ」では、コント公演や映画を制作。2026年春には、パルコ・プロデュースのコント公演シリーズ『ル・コント』を控える。近年のステージ作品に、シアター・コントロニカ『イミノウム』、きむすば劇場『オートリバース』、『KREVA CLASS - 新しいラップの教室 -』、『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』などがある。