新作アニメPVの一気観番組「つづきみ」第38回12月25日(木)配信 一気観タイトル・ゲスト出演タイトル発表！
「つづきみ」運営事務局は、ニコニコ生放送、バンダイチャンネルほか各メディアにて2025年12月25日(木)に配信する「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？(つづきみ)」第38回の詳細情報を発表。今回も多くの新作タイトルをご紹介いたします。
つづきみロゴファイル
■番組タイトル
第38回「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？」(略称：「つづきみ」)
■番組概要
毎クール数多くのアニメが放映される中、「3話切り」「1話切り」どころか「タイトルだけ確認して本編を見ない」「そもそも作品がある事を知らなかった」となっている人も多いのではないでしょうか?
我々はそんな「ゼロ話切り」を世の中から撲滅すべく、2016年からこの「つづきみ」を開催してまいりました。
本番組は製作委員会や制作会社さまのご厚意・ご協力で集まった新番組のプロモーション映像を一挙上映し、ニッポン放送 吉田アナ、女優・タレントの結さんの軽快なトークと共に楽しみ、気がつくと新番組への知識と期待が高まるという内容になっております。
本番組では一人でも多くのファンにご覧いただけるよう、ニコニコ生放送、バンダイチャンネルなどの各種メディアにて全内容を無料生配信いたします。
また、現地収録会場での無料観覧チケットのお申し込みも受付中です。ご希望の方は観覧申し込みURLよりお早めにお申し込みください。
■開催・配信日時
2025年12月25日(木)17:30～21:00(予定)
※各種配信サイトにて生配信
■司会
吉田 尚記(ニッポン放送)、結(女優・タレント)
吉田 尚記
結
■コメンテーター
リチャード・アイゼンバイス(アニメジャーナリスト)
リチャード・アイゼンバイス
■収録・配信会場
Mixalive TOKYO Theater Mixa (池袋)
■観覧申し込みURL
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02kdq4gpm2u41.html
■配信メディア
・バンダイチャンネル(ライブ配信)：
https://live.b-ch.com/tudukimi
・ニコニコ生放送(生配信・アーカイブ配信)：
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349311702
・Locipo(1月第2週ごろより配信予定)：
https://locipo.jp/
・ABEMA(「アニメLIVEチャンネル」にて1月5日週に放送)
https://abema.go.link/eu9Tw
■公式X(旧：Twitter)
https://x.com/tudukimi
■公式ホームページ
https://tudukimi.com/
■ゲスト出演タイトル
【「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい】
七瀬 彩夏(フラム・アプリコット役)
(C)kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会
七瀬 彩夏
【超かぐや姫！】
長坂 健司(企画プロデューサー)
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
■参加タイトル
【シリーズ作品】
●『青のミブロ』-芹沢暗殺編-
●有栖川煉ってホントは女なんだよね。
●アルネの事件簿
●アンドロイドは経験人数に入りますか？？
●違国日記
●異世界の沙汰は社畜次第
●イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～
●うるわしの宵の月
●エリスの聖杯
●お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～
●【推しの子】第3期
●TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』
●お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい
●お前はまだグンマを知らない～令和版～
●#神奈川に住んでるエルフ
●カヤちゃんはコワくない
●綺麗にしてもらえますか。
●最推しの義兄を愛でるため、長生きします！
●『地獄楽』第二期
●シャンピニオンの魔女
●終末のワルキューレIII
●アニコミ 聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました ～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～
●DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN
●多聞くん今どっち！？
●デッドアカウント
●「転生したらドラゴンの卵だった」
●どうせ、恋してしまうんだ。
●透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～
●ハイスクール！奇面組
●TVアニメ「花ざかりの君たちへ」
●火喰鳥 羽州ぼろ鳶組
●姫様“拷問”の時間です
●Fate/strange Fake
●プリズム輪舞曲
●TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』
●Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
●ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～
●魔王の娘は優しすぎる!!
●魔術師クノンは見えている
●TVアニメ『真夜中ハートチューン』
●勇者のクズ
●勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。
●勇者パーティを追い出された器用貧乏
●『鎧真伝サムライトルーパー』
【特番・長編作品】
●超かぐや姫！
●TVSP『アンデッドアンラック』Winter編
他12作品 計54作品(12月19日現在)
企画：「つづきみ」運営事務局
運営：ドットフォワード合同会社