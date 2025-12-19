“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、来年の節分に向けてライフオリジナル恵方巻の予約販売を開始いたしました。2026年の節分は2月3日（火）です。毎年恵方巻を求めるお客様でお寿司売り場は大盛況となります。お仕事帰りやお子様のお迎えの後などでも、スムーズに恵方巻をご購入いただくためには事前予約がおすすめです。ライフのカード会員様限定でボーナスポイントが付与され、お得に恵方巻をお買い求めいただけます。さらに10月からサービスを開始した「ライフのオンラインストア」からもご予約できるようになりました。近畿圏では紅ずわいがに・サーモン・海老・まぐろなどの海鮮具材を使用した「招福 海鮮節分太巻」など12種類、首都圏では北海道産帆立・ずわいがに・伊勢黒潮まだいなど厳選した8種類の具材が入った贅沢な「極太幸福海鮮太巻」など8種類を予約販売いたします。予約期間は以下となりますので、ぜひお早めにご予約下さい。※予約商品の取り扱いがない店舗がございます。ご了承ください。

◆予約販売期間

＜近畿圏＞

2026年1月28日（水）19時まで※ライフのオンラインストアは、2026年1月26日（月）23時59分まで オンラインストアからのご予約で、さらにボーナスポイントプレゼント！※一部商品は受付期間が異なりますお渡し日：2026年2月3日（火）10時～19時

＜首都圏＞

2026年1月25日（日）19時まで※ライフのオンラインストアは、2026年1月21日（水）23時59分まで※早期予約期間にご予約いただくと、さらにボーナスポイントプレゼント！ （2026年1月11日（日）19時まで）お渡し日：2026年2月2日（月）もしくは3日（火）からお選びいただけます

※近畿圏と首都圏の店舗で予約期間・商品が異なります。ご注意ください。

◆＜近畿圏＞予約販売商品一例

招福 海鮮節分太巻

＜価格＞1,680円（税込1,814円）＜ボーナスポイント＞160ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞紅ずわいがに・サーモン・海老・まぐろなどを使用したこだわりの海鮮太巻。

具だくさん！本鮪とろ入贅沢まぐろ節分極太巻

＜価格＞1,980円（税込2,138円）※ハーフサイズ：990円（税込1,069円）＜ボーナスポイント＞190ポイント ※ハーフは90ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞本鮪とろを贅沢に使用したまぐろが大好きな方におすすめしたい極太巻。

節分太巻ハーフセット

＜価格＞1,980円（税込2,138円）＜ボーナスポイント＞190ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞「招福 海鮮節分太巻」「幸福 和風具だくさん節分太巻」「七福 洋風節分太巻」が入った、海鮮・和風・洋風の食べ比べができるハーフサイズのセット。

具だくさん！海鮮節分巻ハーフセット

＜価格＞1,480円（税込1,598円）＜ボーナスポイント＞140ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞「具だくさん！本鮪とろ入贅沢まぐろ節分極太巻」「具だくさん！サーモン節分太巻」が入った、2種類の海鮮太巻の食べ比べができるハーフサイズのセット。

贅沢海鮮節分巻ハーフセット

＜価格＞1,980円（税込2,138円）＜ボーナスポイント＞190ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞「具だくさん！本鮪とろ入贅沢まぐろ節分極太巻」「北海道産帆立と紅ずわい蟹の贅沢海鮮節分太巻」が入った、2種類の贅沢な海鮮太巻をお楽しみいただけるハーフサイズのセット。

9種の贅沢至福の海鮮極太巻

＜価格＞2,980円（税込3,218円）※ハーフサイズ：1,680円（税込1,814円）＜ボーナスポイント＞290ポイント ※ハーフは160ポイントライフのオンラインストアからのご予約でさらに30ポイント！＜こだわり＞お魚売り場のお寿司コーナー「うを鮨」の節分限定商品。生本まぐろ中とろや北極圏生サーモンなど、魚屋が誇る厳選ネタをふんだんに使用したこだわりの逸品。※「9種の贅沢至福の海鮮極太巻」の店頭予約期間は1月18日（日）19時、オンライン予約は1月16日（金）23時59分まで

◆＜首都圏＞予約販売商品一例

極太幸福海鮮太巻

＜価格＞2,780円（税込3,002円）※ハーフサイズ：1,400円（税込1,512円）＜ボーナスポイント＞200ポイント ※ハーフは100ポイント早期予約でさらに200ポイント！＜こだわり＞北海道産帆立やずわいがに・伊勢黒潮まだい・生サーモンなどバイヤーが厳選した8種類の具材が入った極太太巻。

国産生本鮪三昧太巻

＜価格＞2,980円（税込3,218円）＜ボーナスポイント＞100ポイント早期予約でさらに200ポイント！＜こだわり＞国産の生本鮪トロ・赤身の入った、まぐろ好きにはたまらない太巻。

神戸牛の太巻

＜価格＞2,480円（税込2,678円）＜ボーナスポイント＞100ポイント早期予約でさらに200ポイント！＜こだわり＞焼肉風に味付けした神戸牛を使用した、お肉好きの方も大満足のボリュームたっぷりな太巻。

生サーモン・ずわいがに入り玉子サラダ太巻

＜価格＞1,680円（税込1,814円）＜ボーナスポイント＞50ポイント早期予約でさらに200ポイント！＜こだわり＞生サーモン・ずわいがに・甘海老・とびっこ・マヨネーズなどが入ったサラダ風の太巻を薄焼き玉子で巻いた、お子様にも人気の太巻。

北海道産帆立入り海鮮太巻

＜価格＞1,580円（税込1,706円）＜ボーナスポイント＞50ポイント＜こだわり＞北海道産帆立が入った具だくさんの海鮮太巻。

太巻ハーフセット

＜価格＞2,200円（税込2,376円）＜ボーナスポイント＞50ポイント＜こだわり＞「北海道産帆立入り海鮮太巻」「生サーモン入りサラダ太巻」「まぐろたっぷり太巻（本鮪入り）」のハーフサイズが入った贅沢なセット。

◆ライフのオンラインストアからの予約はこちら！

今回よりライフのオンラインストアから予約ができるようになりました！「店舗へ行く暇がない」・「おうちで家族と一緒にゆっくり選びたい」という方は、ぜひライフのオンラインストアをご活用ください。

◆予約販売は食品ロスの削減に！

https://onlinestore.lifecorp-net.jp/lifegift_store

商売繁盛や無病息災を祈願して江戸時代から明治時代にかけて歴史が始まったとされる「恵方巻」。小さなお子様からシニア世代の方まで、幅広く人気がある恵方巻ですが、数年前からは日本では恵方巻の大量廃棄が問題視されています。しかし、近年は小売各社が恵方巻の「予約販売」を強化していることから、廃棄量の削減が進んでいます。2026年もお得な事前予約で食品ロスを削減するとともに、節分を楽しみましょう！

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。