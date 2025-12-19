100万件以上の保育士職場口コミサイト『保育士のミカタ』を運営するパーソナルエージェント株式会社は、2025年11月、転職・就職活動中の保育士等を対象とした「口コミ・ランキング見放題サービス」の無料利用者数が、累計55,000人を突破しましたことをお知らせいたします。





●来年4月の入職に向け、お正月休みは「本音の保育士口コミ」で情報収集を！





毎年11月～3月は、保育業界の転職活動が最も活発になる時期です。

来年4月からの新しいスタートを考えている保育士の皆様。年末年始のお正月休みを利用して、気になる園の「内部事情」をチェックしませんか？





『保育士のミカタ』なら、実際に働いていた先輩保育士のリアルな声を事前に確認できます。

休み明けのスタートダッシュに向けて、後悔のない職場選びの準備を整えましょう。









●入職後の「こんなはずじゃなかった」をゼロに。ミスマッチ防止のために有料プランを無料提供





短時間の園見学や面接だけでは、日常の保育現場や人間関係のすべてを把握することは困難です。

「入職してみたらイメージと違った…」という悲しいミスマッチを保育業界からなくすため、私たちは通常3,300円(税込)の有料プレミアムサービスを真剣に職場を探している方(保育士・幼稚園教諭・栄養士等)に限り「完全無料」で提供しています。









●「口コミ見放題サービス」が無料になる仕組み





無料でのご利用には、ご希望に合わせて以下A・Bコースのどちらかの「電話カウンセリング」を受けていただく仕組みとなっています。

プロに相談しながら、同時に口コミで裏付けを取ることで、より安心で納得感のある転職活動が可能です。





「口コミ・ランキング見放題サービス」の無料利用者数推移





以下A・Bのどちらのコースを選んでも、紹介された求人施設の「保育士口コミ」や「働きやすさランキング」を無料でチェックできます。

気になるネガティブな口コミがあれば、面接や見学時に確認することで不安を解消できます。





【A】提携求人サイト(紹介会社)を利用する場合

こんな方におすすめ： たくさんの求人から選びたい、面接調整を任せたい方





・幅広い求人の中から、あなたに合う園を提案してもらえます。

・見学や面接の日程調整もお任せできるのでスムーズ。

・第三者の中立なアドバイスを受けられます。





【B】提携保育事業者(園の運営企業・法人)を利用する場合

こんな方におすすめ： 自分のペースで進めたい、直接話を聞きたい方





・保育園の運営、採用担当者と直接やり取りできるため、情報の行き違いがありません。

・直接応募となるため、施設側に喜ばれやすく採用ハードルが下がることも。

・紹介会社を介さないため、急かされず自分のペースで進められます。









●『保育士のミカタ』が選ばれる理由

2015年のオープン以来、「こんなはずじゃなかった」という入職後の後悔をゼロにしたいという想いで運営を続けています。

現在掲載されている口コミは100万件以上。2020年からは投稿者の本人確認(コンタクト確認)を実施しており、情報の信頼性・安全性を高めています。

匿名掲示板とは違う、働く保育士のための確かな情報源です。









●〈無料〉保育士口コミと保育施設ランキングの見放題サービスの利用登録はコチラ

【Aコース：提携求人サイトを利用して登録】

幅広い選択肢から探したい方はこちら

URL： https://hoikushi-mikata.jp/campaign/alliance/





【Bコース：提携保育事業者を利用して登録】

直接やり取りでじっくり探したい方はこちら

URL： https://hoikushi-mikata.jp/fw/campaign/









●お問い合わせ先

フォーム： https://hoikushi-mikata.jp/inquiry









●運営会社概要

会社名 ： パーソナルエージェント株式会社

所在地 ： 東京都練馬区豊玉北5-18-10 4F

代表者 ： 坪内 健介

事業内容 ： 保育士・介護士・栄養士・看護師向け口コミメディア運営／

人材支援／Webマーケティング

運営サイト： https://hoikushi-mikata.jp





保育士、介護士による職場口コミ・ランキングサイト

・保育士のミカタ( https://hoikushi-mikata.jp/ )

・介護士のミカタ( https://kaigoshi-mikata.jp/ )





ポジティブな口コミで求人をアピールできる、採用手数料無料の求人サイト

・ほいくビュー( https://hoikuview.jp/ )