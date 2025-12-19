近畿大学文芸学部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）1月11日（日）・12日（月・祝）・13日（火）、東大阪キャンパス11月ホールにおいて、近畿大学客員教授で俳優の辰巳琢郎氏による特別授業の成果発表公演「人狼TLPT※-A（Academic）EXAM」を実施します。※The Live Playing Theaterの略【本件のポイント】●近畿大学客員教授 辰巳琢郎氏による特別授業の成果発表公演を実施●文芸学部生が「人狼ゲーム」を元にした即興劇「人狼TLPT-A EXAM」の公演を実施●ロールプレイングゲームを通して、学生のコミュニケーション能力やプレゼン力、観察力、推理力、論理的思考力などの向上をめざす【本件の内容】辰巳琢郎氏は、平成21年（2009年）から本学の客員教授として「教養特殊講義」の授業を担当しており、授業に「人狼ゲーム」を取り入れてきました。さまざまなシチュエーションを設定したロールプレイングゲームを繰り返すことによって、学生の能動的に取り組む力、協同作業をする力を養うとともに、社会人として活躍するために必要なコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、観察力、推理力、論理的思考力などの向上を図っています。なお、本講義は、辰巳氏が以前に座長として所属していた「劇団そとばこまち」で現座長を務める坂田大地氏、「無名劇団」の座長を務める島原夏海氏が助手を務め、成果発表公演に向けて学生のサポートを行うとともに、公演では劇団員にも協力していただくという贅沢な体制で実施されています。成果発表公演では、学生たちが「人狼ゲーム」を元にした即興劇「人狼TLPT-A EXAM」（監修・演出：辰巳琢郎）を演じます。幼稚園から大学までを擁するある優秀な総合学園の特待生入試テストの課題が「人狼ゲーム」だったという設定で、観客は受験生を審査する理事の立場となり、公演を鑑賞します。学生たちは、観客を前にして上演することで、普段の授業では味わえない緊張感・緊迫感を感じながら勝利をめざしてゲームを展開するとともに、イベントの企画力や遂行能力を養います。また人狼ゲームの開始前には、学生たちが演じるキャラクターの性質と社会問題を絡めた自己紹介を行います。学生らが何に目を向け、何を社会問題と捉えているのか、観客の皆様にも触れていただくことで社会問題に目を向けてもらうきっかけとなることをめざしています。なお、「教養特殊講義C」は、経済学部と国際学部の学生も受講可能で、本公演にはそれらも参加します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年） 1月11日（日）17：00開演（16：40開場） 1月12日（月・祝）15：00開演（14：40開場） 1月13日（火）19：00開演（18：40開場）場所 ：近畿大学東大阪キャンパス11月ホール大ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）出演 ：「教養特殊講義C」受講者 文芸学部生14名、国際学部生2名、授業経験者13名※ ※令和2年（2020年）前期から令和7年（2025年）前期までに 「教養特殊講義C」を受講した者鑑賞 ：近畿大学生、教職員、一般の方（入場無料、事前申込不要、定員300名）お問合せ：近畿大学文芸学部学生センター TEL（06）4307-3061【人狼TLPT-A】「人狼（じんろう）ゲーム」とは、プレイヤーが村人側と人狼側に分かれて対決するカードゲームです。「人狼TLPT」とは、株式会社オラクルナイツ（東京都豊島区）がルールを整理して、平成24年（2012年）から公演してきた劇場用のコンテンツで、TLPTとはThe Live Playing Theaterの略語です。辰巳氏は、人狼ゲームには社会人として活躍するために必要なさまざまな能力を向上させる要素がちりばめられていると感じ、本学での授業に取り入れてきました。株式会社オラクルナイツの全面協力を得て、教材として開発したのが「人狼TLPT-A（Academic）」です。村人や人狼などの配役を開演直前に決定し、互いの心理を読みながら村人・人狼それぞれが勝利をめざしてゲームを展開します。観客側も、誰が人狼なのかを推理しながら観ることで舞台の世界に引き込まれる、全員参加型のスリリングな即興劇です。今回の成果発表公演では、それをさらに発展させ、ある総合学園の特待生入試テストを題材にした「人狼TLPT-A EXAM」を披露します。【教員プロフィール】近畿大学 客員教授 辰巳琢郎（たつみたくろう）氏昭和33年（1958年）8月6日生まれ。大阪教育大学附属高校2年生の時、つかこうへいの舞台に感銘を受け芝居を始める。京都大学文学部在学中は、関西では人気実力ともにNo.1の「劇団そとばこまち」を主催し、役者としてだけでなく、プロデューサー、演出家として1980年代前半の学生演劇ブームの立役者となる。卒業と同時にNHK朝の連続テレビ小説「ロマンス」で全国区デビュー。以来、知性・品格・遊び心と三拍子揃った俳優として活躍している。平成21年（2009年）から近畿大学客員教授を務める。【関連リンク】文芸学部https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/