令和8年の干支である「午」を描いたグラフィックフェンスを市役所1階ロビーに展示します。これは11月に開催された工場を一般開放するイベント、オープンファクトリー「こーばへ行こう！」において、共和鋼業株式会社のワークショップ参加者が金網のフェンスに一つずつチューブを取り付けて完成させたものです。12月25日（木）に現在展示している「巳」のフェンスから「午」への引き継ぎ式を行います。【干支引き継ぎ式】日時 ：12月25日（木）14時30分頃から場所 ：東大阪市役所 1階ロビー出席者：東大阪市長 野田義和、共和鋼業株式会社 代表取締役 森永耕治【グラフィックフェンス】金網のフェンスにチューブを取りつけることにより、フェンス上で絵や文字が表現できます。このグラフィックフェンスは、共和鋼業株式会社と近畿大学デザイン・クリエイティブ研究所顧問 岡本清文との産学連携により生まれました。午のデザインは、元近畿大学文芸学部文化デザイン学科非常勤講師 前田大介氏によるものです。【共和鋼業株式会社】昭和43年創業以来、ひし形金網の製造を専門に行っており、これまでに素材や色彩、パターンなど、ひし形金網の可能性を探求し、生活のさまざまな場面で「安心」「安全」を提供するとともに、ひし形金網の新たな価値を積極的に提案し続けています。【関連リンク】デザイン・クリエイティブ研究所https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/design-creative/文芸学部https://www.kindai.ac.jp/lit-art-cul/