キャリア採用サイト新規オープンのお知らせ ～IT・LT・財務人材の採用強化へ、ダイレクト応募を開始～
ＳＢＳホールディングス株式会社（社長：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、グループの成長戦略を支える人材獲得強化の一環として、キャリア採用希望者向けの新たな採用サイト（https://career.sbs-group.co.jp/）を12月18日に公開いたしました。
当社グループは、今後の事業拡大と経営基盤の強化を見据え、IT・デジタル人材、物流現場の最先端化を担うLT（Logistics Technology）人材、および財務のスペシャリストといった専門人材の採用を加速させています。このたび、これらの専門人材をはじめとする求職者の皆様に、情報発信のハブとなるキャリア採用サイトを開設いたしました。
■主なコンテンツ
・社員のストーリー：「働く人」の魅力や想いを伝える広報メディア「talentbook」のコンテンツを活用し、様々な部署で活躍する社員のストーリーを掲載しています。単なる業務紹介にとどまらず、「なぜＳＢＳを選んだのか」「どのようなキャリアを築いているか」といった個人の背景や価値観にフォーカスし、共感性の高い情報を発信しております。
・直接エントリー受付機能の実装：サイトからの直接エントリー受付機能を実装しました。特に、グループ全体のDXを推進する「ITエンジニア」、ロボット導入等で物流の未来を拓く「LT（Logistics Technology）人材」、そして強固な経営基盤を支える「財務スペシャリスト」などの重点募集職種をはじめ、幅広いポジションの募集要項を掲載。意欲ある人材とのスピーディーなマッチングを目指します。
・働く環境：フレックスタイム制や在宅勤務等の柔軟な勤務体系、福利厚生制度、オフィス風景などを写真とデータで可視化。プライム上場企業としての充実したバックアップ体制や、働きやすい環境を具体的にイメージいただけます。
以 上
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/H
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 人事部 HR企画戦略課 キャリア採用担当
e-mail：sbsh-career-recruit@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
