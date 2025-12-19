ロールプレイング（役割演技）で社内交流を活性化！まずはそれに先駆けて自分のコミュニケーション術を格段アップ！秘訣はこの本に！演技コーチが書いた「ビジネスと人生が変わる演技メソッド」がAmazon1位！
社内でコンプライアンスを遵守しながら、コミュニケーション術をあげたり、部下のパフォーマンスアップを図るのに困っていませんか？
役割（ロールプレイング）を変えて「演技する」ことが一つの打開策になります。演技コーチ・長野里美がまったく新しいビジネススキルを提案しています。経営者やビジネスパーソンなどの一般社会人に向けて、初の著書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版、出版日翌日に５部門においてAmazon１位を獲得しました。現在はAmazon・Kindle版で880円で販売中です。
【本の内容】
社会人になっても、家族以外は人と目を合わせられない、挨拶がうまくない、人と意思の疎通を図るのが下手、というような人はたくさんいます。反対に、人に合わせ過ぎていつも疲れてしまったり、仮面と鎧を被り過ぎて、どれが本当の自分が分からなくなっている人もいます。
人の悩みの大半は人間関係であり、
ひいては自分自身を受け入れられないことにあります。
現代社会で生きやすく、楽に働けるように、
著者が提案するのは「演技をすること」。
なぜかと言えば、日常で人々は常に演技をしているからです。
どうせ演技するなら、もっとはっきりしてみましょう。
架空の世界の演技を学べば、日常どう振る舞えばいいか
逆にわかってくるのです。
体験談から学べます。
また体験コースのご案内も致します。
【プレゼント概要】
今回出版記念で抽選で５名様にPDF版をプレゼント致します。ご希望の方はメールアドレスを下記宛にお送りください。読者プレゼントも用意しています。
お申し込みフォームはこちら→https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【商品概要】
書名：ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
価格：880円（税込）
出版日：2025年11月5日
販売：Amazon・Kindle版
URL：https://x.gd/fQG1w
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役社長 上杉里美
住所：東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
事業内容：コンサルタント、イベント運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社龍ら
担当者：梶原啓司
TEL：090-1894-6704
FAX：03-3290-6022
E-Mail：info@ryura.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337492&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337492&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社 龍ら
