2025～2031年CAGR 4.4％──EV・再生可能エネルギー需要が押し上げるケーブルハーネスト市場
ケーブルハーネストとは、金属媒体上で電気信号を伝送するための装置である。裸線、絶縁線、耐熱線、シールド線、電力ケーブル、制御ケーブル、通信ケーブル、高周波ケーブルなどに分類できる。
注：ケーブルには電力ケーブル、通信ケーブル、電力機器用電線ケーブル、裸電線など多様な種類が含まれる。複数製品間では統計単位に差異が存在する。これらの差異により、販売量を対比しても有意義な結果を得ることができない。したがって、本報告書には販売量および価格の統計データを含まない。
業界の発展特徴：技術革新とグローバル展開が鍵
ケーブルハーネスト市場は、高度な設計技術と精密加工技術の進歩によって特徴づけられる。特に、自動車のEV化、航空機の電子化、再生可能エネルギー設備の普及により、従来より複雑で多機能なハーネストが求められている。産業ごとのニーズに応じたカスタマイズが増え、標準品から差別化製品へのシフトが顕著である。また、製造プロセスでは自動化やAIによる設計支援が導入され、効率と品質が同時に向上している。市場は地域間の需給格差も影響し、北米・欧州の高品質製品需要とアジアの大量生産能力が互いに補完する構造が形成されている。このように、技術革新とグローバルサプライチェーンの最適化が業界成長の主要要因であり、今後も進化を続けると考えられる。
市場規模：2025年から2031年に向け成長加速
LP Informationの「世界ケーブルハーネスト市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/372939/cable-harnesses）によると、グローバル市場は2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大し、2031年には5,568.8億米ドルに達すると予測されている。この成長は、特に自動車、電子機器、再生可能エネルギー分野の需要拡大に起因する。自動車分野ではEVやハイブリッド車向け高性能ハーネストが急速に普及し、航空宇宙分野では軽量・耐久性の高い製品が必要とされる。また、スマート製造やIoTインフラの構築に伴い、工場や通信設備向けケーブルハーネストの需要も増加している。市場規模拡大の背景には、単純な量的需要だけでなく、技術革新と高付加価値製品の導入があり、今後も高成長が期待される。
図. ケーブルハーネスト世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337475&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337475&id=bodyimage2】
図. 世界のケーブルハーネスト市場におけるトップ27企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：市場を牽引するグローバルリーダー
世界の主要ケーブルハーネスト製造企業には、Prysmian、Nexans、Sumitomo Electric Industries、Jiangsu Shangshang Cable Group、LS Cable、NKT、Jiangnan Group、FAR EAST、Shanghai QiFan Cable、Hengtong Groupなどが含まれる。2024年には、これらトップ10社が売上ベースで約65.0%の市場シェアを占め、技術力・生産能力・グローバルネットワークにおいて業界をリードしている。特にPrysmianとNexansは欧州市場での高付加価値製品展開に強みを持ち、Sumitomo Electric Industriesは自動車向けケーブルハーネストで圧倒的なシェアを誇る。アジア勢のJiangsu Shangshang Cable GroupやHengtong Groupは、大量生産とコスト競争力で世界市場に存在感を示しており、地域ごとの戦略の違いが市場シェア構造に反映されている。
注：ケーブルには電力ケーブル、通信ケーブル、電力機器用電線ケーブル、裸電線など多様な種類が含まれる。複数製品間では統計単位に差異が存在する。これらの差異により、販売量を対比しても有意義な結果を得ることができない。したがって、本報告書には販売量および価格の統計データを含まない。
業界の発展特徴：技術革新とグローバル展開が鍵
ケーブルハーネスト市場は、高度な設計技術と精密加工技術の進歩によって特徴づけられる。特に、自動車のEV化、航空機の電子化、再生可能エネルギー設備の普及により、従来より複雑で多機能なハーネストが求められている。産業ごとのニーズに応じたカスタマイズが増え、標準品から差別化製品へのシフトが顕著である。また、製造プロセスでは自動化やAIによる設計支援が導入され、効率と品質が同時に向上している。市場は地域間の需給格差も影響し、北米・欧州の高品質製品需要とアジアの大量生産能力が互いに補完する構造が形成されている。このように、技術革新とグローバルサプライチェーンの最適化が業界成長の主要要因であり、今後も進化を続けると考えられる。
市場規模：2025年から2031年に向け成長加速
LP Informationの「世界ケーブルハーネスト市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/372939/cable-harnesses）によると、グローバル市場は2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大し、2031年には5,568.8億米ドルに達すると予測されている。この成長は、特に自動車、電子機器、再生可能エネルギー分野の需要拡大に起因する。自動車分野ではEVやハイブリッド車向け高性能ハーネストが急速に普及し、航空宇宙分野では軽量・耐久性の高い製品が必要とされる。また、スマート製造やIoTインフラの構築に伴い、工場や通信設備向けケーブルハーネストの需要も増加している。市場規模拡大の背景には、単純な量的需要だけでなく、技術革新と高付加価値製品の導入があり、今後も高成長が期待される。
図. ケーブルハーネスト世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337475&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337475&id=bodyimage2】
図. 世界のケーブルハーネスト市場におけるトップ27企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生産者：市場を牽引するグローバルリーダー
世界の主要ケーブルハーネスト製造企業には、Prysmian、Nexans、Sumitomo Electric Industries、Jiangsu Shangshang Cable Group、LS Cable、NKT、Jiangnan Group、FAR EAST、Shanghai QiFan Cable、Hengtong Groupなどが含まれる。2024年には、これらトップ10社が売上ベースで約65.0%の市場シェアを占め、技術力・生産能力・グローバルネットワークにおいて業界をリードしている。特にPrysmianとNexansは欧州市場での高付加価値製品展開に強みを持ち、Sumitomo Electric Industriesは自動車向けケーブルハーネストで圧倒的なシェアを誇る。アジア勢のJiangsu Shangshang Cable GroupやHengtong Groupは、大量生産とコスト競争力で世界市場に存在感を示しており、地域ごとの戦略の違いが市場シェア構造に反映されている。