産業用チラー一体型装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（水冷式、空冷式）・分析レポートを発表
2025年12月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用チラー一体型装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、産業用チラー一体型装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界の産業用チラー一体型装置市場は2024年に約5.73億ドルと評価され、2031年には約7.11億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は3.2％となり、生産設備の高度化や製造工程の温度管理需要の増大が市場を後押ししています。産業用チラー一体型装置は、冷却装置、温度制御装置、水処理装置を一体化した統合型設備であり、コンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁などの主要部品によって冷媒循環を行い、高効率な冷却性能を発揮します。
コンパクトな構造で設置が容易なうえ、省エネ性と運転効率に優れ、プラスチック加工、食品加工、化学産業、電子製造など、幅広い分野で利用されています。
本レポートでは、米国の関税制度および各国政策の変動が競争構造や地域経済、サプライチェーンへ与える影響についても評価されており、グローバル市場を取り巻く環境の変化を多角的に分析しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、産業用チラー一体型装置市場の全体像を把握するために、企業別、地域・国別、タイプ別、用途別のデータを用いて定量・定性両面から詳細に分析しています。
市場では、省エネルギー需要の増加、製造業の自動化、精密温度管理への要求の高まりが需要を変動させる主要因となっています。
調査の主目的は、世界および主要国の市場機会の規模を把握し、各製品および用途の成長可能性を評価することにあります。また、競争環境を左右する技術革新、供給能力、地域規制の違いなどを体系的に整理し、企業の事業戦略立案に資する情報の提供を目的としています。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは、Schneider Electric、Carrier、Atlas Copco、Emicon、Thermal Care、KKT Chillers、TICA、DunAn Electro-Mechanical Technology、Guangdong Xiecheng Intelligent Equipment、Ruidong Group を含む主要企業を取り上げています。
各企業は、売上数量、収益、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、技術開発動向などの観点から分析されており、それぞれの企業が市場でどのような競争力を有しているかが明確化されています。
近年は、省エネ型冷却システムの需要が高まり、効率向上技術や環境負荷低減を目的とした新製品の開発が積極的に進められています。また、スマート制御やリモート監視機能の導入も進み、設備管理の最適化に寄与しています。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
産業用チラー一体型装置市場は、製品タイプ別に水冷式と空冷式に分類されます。水冷式は高効率で大量の熱負荷に対応できるため、大規模設備で採用される傾向があります。
