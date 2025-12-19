日本BD、千葉大学と最先端技術を実装しヒト免疫疾患研究を加速する「Science Connect Program」を始動

日本BD、千葉大学と最先端技術を実装し



ヒト免疫疾患研究を加速する「Science Connect Program」を始動





日本ベクトン・ディッキンソン株式会社（代表取締役社長：長瀬 信弥、以下「日本BD」) と、千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター（センター長：本橋 新一郎、以下「cCHID」）、および千葉大学未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点（拠点長：清野 宏、以下「cSIMVa」）は、ヒト免疫機構の多様性に着目した詳細な解析、病態解明、治療法の開発、創薬の加速を目的に、2025年12月4日付けで基本合意書を締結し、細胞レベルから遺伝子レベルに至るまで最先端の一細胞解析技術を実装する「Science Connect Program（読み：サイエンス コネクト ブログラム）」（以下「SCP」）を始動しました。SCPは、日本BDが提供する産学連携促進プログラムです。



Edmund Wong 日本BD バイオサイエンス事業部長（右）



本プログラムの主な取り組みは以下のとおりです。



1．ヒト免疫の多様性を網羅的に解析するためのワークフロー標準化



2．先端技術を活用したフローサイトメトリーのコアファシリティ構築



3．国際水準の技術基盤をもとに新たな技術イノベーションの共創



新型コロナウイルス感染症などに対するワクチン開発や、高齢化に伴い増加するがんに対するがん免疫療法の進展など、予防から治療に至る幅広い領域において、免疫の重要性がますます注目されています。生体防御の要となる免疫系の細胞は全身に広く分布しており、脳疾患や心疾患といった多くの疾患において、免疫系の異常や炎症が病態に深く関与することも明らかになっています。しかし、免疫細胞の多様性や機能の全容は未解明の部分が多く残されています。本プログラムでは、最先端の一細胞解析技術を活用した一連のワークフローを確立することで、個々の免疫細胞からより詳細な情報を引き出し、さまざまな病態の理解に向けた新たな糸口を見出すことを目指します。



近年、これら一細胞解析技術は著しく進歩し、最新のフローサイトメーターは、これまで両立が難しかった「細胞画像の取得」と「高速な細胞解析・分離」を同時に実現しています。装置の高性能化とともに自動化も進み、操作性も大きく向上しましたが、その性能を最大限に引き出すためには、欧米の先進研究機関と同様に、専門知識を持つスタッフによる 「Shared Resource Laboratory（読み：シェアード リソース ラボラトリー）」（以下「SRL」）の整備が不可欠となります。本プログラムでは、これら先端技術を活用しヒト免疫疾患の解明を加速する人材を育成し、研究力強化に繋げる環境の整備を産学連携体制により進めます。



さらに、ヒトの免疫疾患の解明には、系統管理されたマウスモデルとは異なり、個人間においても多様性の考慮が不可欠です。このような免疫の多様性は、ワクチン接種の効果や副反応などの個人差にも関与していると考えられています。本プログラムでは、診療科横断的に共通の指標で免疫パラメーターを解析することで、多様な疾患に関わる免疫系の共通点や、疾患特異的な特徴の抽出が可能になると期待されます。



本プログラムの推進により、日本BDが提供する最先端の一細胞解析技術と、cCHIDおよびcSIMVaが有するヒト免疫病態研究に関する豊富な知見および検体を融合し、ヒト免疫機構の網羅的解析と多様性の俯瞰を可能にするビッグデータの取得、さらに、AI技術を活用したデータサイエンスとの連携により、世界トップレベルの研究体制とSRLを構築し、ヒト免疫疾患の解明と治療法の開発に貢献してまいります。



日本ベクトン・ディッキンソン株式会社：



BDは、1973年に初めて一つひとつの細胞の生物学的特徴を、1秒間に数千個以上という高速で解析し、さらに目的の細胞を分離することを可能とした細胞解析装置「フローサイトメーター」を発売して以来、そのパイオニアとして、常に最先端の機器を開発・提供し続け、細胞解析の発展や解析の時間短縮に寄与し、新たなインサイトの発見に貢献しています。詳細は、https://www.bd.com/jp/ をご覧ください。



千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター（cCHID）：



ヒト免疫関連疾患の基礎研究から治験までを一貫して支援することで研究開発を加速化することを目指し、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業：J-PEAKSの主軸となる取り組みとして令和6年10月に設立されました。



千葉大学未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点（cSIMVa）：



清野cSIMVa拠点長（左）、本橋cCHIDセンター長（中央） 日本BDおよび千葉大代表者一同

日本BD



日本BD（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社）は、BD（本社：米国ニュージャージー州フランクリンレイクス）の日本支社として1971年に創立（1985年日本法人化）。世界の製造拠点から、ライフサイエンス研究用製品、臨床検査・感染制御、環境検査関連製品、薬剤投与等の治療用製品を輸入販売しています。1987年に日本における製造物流拠点として開設した福島工場（福島県福島市西工業団地）では、細菌検査用の生培地やプレフィル用シリンジ（薬剤充填式注射器）を製造し、グローバルスタンダードの製品を日本の品質基準でお届けしています。BDは、2017年C.R. Bard社の買収（日本では株式会社メディコンとして運営）、2024年エドワーズライフサイエンス社よりクリティカルケア事業を買収し、アドバンスド ペイシェント モニタリングとして事業を開始する等、ポートフォリオの拡大を続け、日本においても、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を追求しています。



主要製品：フローサイトメーター（細胞分離解析装置）および試薬、血液培養等の細菌・ウイルス検査システムや迅速診断キット、子宮頸がん検査システム、医療従事者を職業感染から守る針刺切創防止機構付きの安全器材や抗がん剤曝露から守る閉鎖式薬剤輸液システム、プレフィル用シリンジ、薬局の効率化をサポートする薬局ロボットなど。詳細は、https://www.bd.com/jp/ をご覧ください。



BD



BD（Becton, Dickinson and Company）は、医療分野での新たな知見を求め、診断や治療の質を向上させることで、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を目指す、世界有数の医療機器・メドテック企業です。患者さんの治療や医療プロセスに関する革新的な技術やサービスを開発することによって、医療の最前線で活躍する人々を支えています。世界で77,000人におよぶBD社員は、次世代の診断・治療法の研究開発の現場で研究者をサポートし、臨床現場における医療従事者の安全性や医療効率を向上するため日々努力をしています。世界のあらゆる国の医療機関とパートナーシップを組み、世界規模の最重要課題に取り組むとともに、顧客である医療機関と緊密に連携することで、医療効果の改善やコスト削減、効率化、安全性の向上、医療アクセスの促進に寄与しています。



