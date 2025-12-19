¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
iDeCo¤Îµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¡¢²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»äÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ê¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¡Ë¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤¬»ñ»º¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ±¿ÍÑ¤·¡¢Ï·¸å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡ÊiDeCo¡Ë¤Îµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤È²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯12·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÑ¹¹ÆâÍÆ
▶Ëè·î¤Îµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¦Âè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤ª¤è¤ÓÂè4¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Îµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤Ï68,000±ß¤«¤é75,000±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×
¡¡¡¦´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬¤Ê¤¤Âè2¹æ²ÃÆþ¼Ô¤Îµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤Ï23,000±ß¤«¤é62,000±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×
▶70ºÐ¤Þ¤Ç³Ý¶â¤Îµò½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡Ú²ÃÆþ²ÄÇ½Ç¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²Í×·ï¡Û
¡¡¡¦²¼µ¤Î¡¡Á£¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Î¤¦¤Á¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤äiDeCo¤ÎÏ·ÎðµëÉÕ¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¡¡¢¨µò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤Ï¸¶Â§62,000±ß
¡¡¡iDeCo²ÃÆþ¼Ô
¡¡¢iDeCo±¿ÍÑ»Ø¿Þ¼Ô
¡¡£´ë¶ÈÇ¯¶â¤«¤éiDeCo¤Ë°Ü´¹¤¹¤ëÊý
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¦50ºÐ¤ÎÊý¤¬iDeCo¤ò»Ï¤á¤Æ¤âºÇÂç20Ç¯´Ö¤Î³Ý¶â¤Îµò½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡
▶³Ý¶â¤Î½êÆÀ¹µ½ü¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹
¡¡³Ý¶â¤òÁý³Û¤¹¤ì¤Ð½êÆÀ¹µ½ü¤ò¤è¤êÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡¦¾ÜºÙ¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡http://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
¡¦iDeCoÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡ÖiDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.ideco-koushiki.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2025Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kigyounenkin.html
iDeCo¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.ideco-koushiki.jp/
