横浜市内の店舗初！デニーズ片倉町店で「認知症本人ミーティング」開催
〜2026年1月20日（火）15：00より〜
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026年1月20日（火）、神奈川県横浜市のデニーズ片倉町店にて「認知症本人ミーティング」を初開催します。今回のデニーズ片倉町店での開催は、当社が横浜市へ「本人ミーティング」の店舗活用を提案し、神奈川区および横浜市片倉三枚地域ケアプラザとの連携が実現したことで、実施に至ったものです。
当社は、2020年9月に本社近隣のデニーズ二番町店（東京都千代田区）で同ミーティングを開始して以来、東京都品川区・大田区、千葉県千葉市・市原市・大網白里市、愛知県瀬戸市、福島県郡山市など、21の自治体・社会福祉協議会・保健所などと連携して実施店舗を拡大してきました。今回の開催により、 本取り組みは30店舗目となり、神奈川県横浜市の店舗では初の開催となります。
「認知症本人ミーティング」とは
「認知症本人ミーティング」は、以下の特徴を持つ、認知症当事者のための特別な場です。
当事者主体の交流: 認知症の当事者ご自身が主役となり、日々の体験や感じていること、必要としている支援について自由に語り合います。
デニーズレストランで開催する良さとは
デニーズ店内という日常的で賑わいのある環境が、参加者がリラックスして自然に話しやすい雰囲気を提供します。連携自治体や関係団体からは、「当事者の方が普段より積極的に話されている」と高い評価を得ています。また認知症の方やそのご家族にとって、外出するきっかけとなり、社会とのつながりを保つ助けとなります。デニーズはその特性を活かし、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを支援し、当事者が孤立しない社会を目指します。
デニーズジャパンは、今後も地域社会との連携を深めながら、以下の目標に取り組んでまいります。
・当事者主体のコミュニティ形成支援
・誰もが気軽に立ち寄れる“まちの居場所”としての役割強化
・認知症の方が尊厳を持って、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる社会の実現に貢献
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.co.jp/csr/
