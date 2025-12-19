こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 2026年 新春福袋】元騎手と一緒に楽しむ競馬観戦福袋や毎年人気のサブスクリプション福袋、食品福袋も必見！
京王百貨店は、2026年の初売りを1月2日(金)にスタートし、同日より店頭にて福袋の販売を行います。
毎年好評の「応募制福袋(抽選式)」 は、2009年WBC日本代表としても活躍された元プロ野球選手、元プロテニス選手による特別レッスンや限定のディナーコースなど特別感を味わえる体験型福袋を充実させてそろえます。また、子ども服福袋など一部11月中旬より順次インターネットにて先行販売を開始しています。
＜応募制福袋(抽選式)＞
元騎手 細江 純子さんと一緒に競馬観戦 福袋
日本初のJRA女性騎手として活躍された細江純子さんと一緒に大井競馬場内レストラン「ダイアモンドターン」のロイヤルボックスで、元騎手ならではの目線でのお話を聞きながら観戦を楽しめる福袋。食事＆写真撮影＆グッズ付き。
元フィギュアスケート日本代表選手
高橋 成美さんのスケート教室福袋
フィギュアスケートペアのソチ五輪代表 高橋成美さんから、スケートリンク「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で直接レッスンが受けられる特別企画。また、高橋さんが獲得した金メダルをかけての記念撮影や、参加者お一人おひとりに向けた応援メッセージ動画がついた特別な福袋です。
元阪神タイガース投手
岩田 稔さんの野球教室福袋
小学4年生〜6年生を対象に野球技術の向上を目指す野球教室を開催し、プロの技を間近で学ぶことができます。講師は元阪神タイガース投手の岩田稔さんで、2009年にはWBCの日本代表としてもご活躍されました。打撃や投球練習をできるほか、サイン会や写真撮影会、素敵なグッズが付いた特別な福袋です
ックス］テニスシューズ付き
元プロテニス選手 福井 烈さんの特別テニスレッスン福袋
全日本テニス選手権シングルス優勝7回（史上最多）の成績、元デビスカップ日本代表監督を務めた
福井烈さんから、個々のレベルに合わせたレッスンを直接受けることができる福袋です。天候に左右されず快適にプレーできる調布市「京王テニスクラブ」のインドアコート２面を貸し切りにて実施します。
爆走！チャーミーちゃん福袋
オリジナルキャラクターのモンキーマンをはじめ、ソフビ製バギーに乗った特撮ヒーローや怪獣の爆走シリーズが人気の［一番星玩具］と、昭和レトロなソフビ人形「チャーミーちゃん」とのコラボアイテム「爆走！チャーミーちゃん」が京王百貨店限定カラーで福袋に登場。
【販売価格】16,500円
【販売数】 限定30点
※写真はイメージ。実際の販売商品と異なる場合がございます。
［築地定松］［吉川水産］
豊洲市場の見学案内チケット付き バイヤー厳選食材福袋
老舗青果専門店「築地定松」バイヤーと鮮魚専門店「吉川水産」バイヤーが豊洲市場青果棟・水産棟一般見学エリアにて競りの様子や日々の仕入れのポイントなどをご案内。さらに、皆さまのご質問についてもお答えいたします。バイヤーが厳選した食材の特典付き。
新宿店8階レストラン街
「新宿Keioダイニング」
［GELONE by Takeru Quindici (ジェローネ バイ タケルクインディチ)］
「熊本産あか牛」を楽しむフルコース福袋
熊本産あか牛のグリル 鎌倉野菜添えをメイン料理に、ズワイ蟹と九条葱のアーリオオーリオ リングイネ、ピッツァ タルトゥファータ（トリュフのピッツァ）、魚介のアクアディマーレなどを楽しめる贅沢な福袋限定のフルコースが楽しめます。
《１月２日（金）から販売の売場福袋》
1月2日(金)より、毎年人気のグルメ福袋や選べる福袋のほか、近年人気をあつめるサブスクリプション福袋などをそろえ展開します。
※一部の福袋については各日、売場の混雑状況により整理券配布の場合があります
＜福袋一例＞
●肉の匠 いとう「毎日いい肉チケット」32,400円（販売予定数５点）
／B1階 生鮮・グロサリー売場入口 特設コーナー
1月から3月まで、「肉の匠 いとう」店長がおすすめする黒毛和牛を各月ご希望日に1回店頭にてお渡しします。
※1月：すき焼き用 2月：しゃぶしゃぶ用 3月：ステーキ用(通常1回15,000円・合計45,000円相当)
●吉川水産「マグロ解体実演販売優先チケット」10,800円（販売予定数3点）
／B1階生鮮・グロサリー売場入口 特設コーナー
1月10日(土)実施のマグロ解体実演販売時に、チケットと引き換えで「大トロ・中トロ・赤身セット」通常15,000円相当をお渡しいたします。※商品のお渡しは1月10日(土)16時以降
●「食品総合福袋」3,000円（450点販売予定）【1月2日(金)限定販売】
／B1階 食品入口特設会場
●「大相撲・縁起もの福袋」5,500円(80点販売予定) ／7階大催場
【1月2日(金)〜4日(日)限定販売】
日本相撲協会公認グッズを取り扱う期間限定ポップアップストア「江戸・大相撲ポップアップストア」より、錦絵パネルや力士タオル・ポーチなど縁起物グッズが入った福袋が登場。
※数量限定販売。なくなり次第終了となります。
※福袋は1/2より、2階ポップアップ会場でも販売予定。販売点数は2階・7階の合計です。
「江戸・大相撲ポップアップストア」は
12/26(金)〜1/5（月）午後5時まで2階 イベントスペースにて開催。
●エンチャンテッド／1階 婦人靴売場
「皮革はっ水加工ショートブーツ」8,800円(22.0〜24.5cm) (50点販売予定)
【1月2日(金)限定販売】
●クレッシェント／3階 プレミアムキャリアスタイル・マダムクローゼット
「サンプルバッグ各種」11,000円(10点販売予定)
【1月2日(金)限定販売】
●「阪神タイガース福袋」5,001円(300点販売予定)
／5階 阪神タイガースショップ
など
