メタデータ、TOKYO DIGICONXに高精度RAG製品ChatBridの新機能群、社内メンタルケア向け「ほっと猫」、認知症ケア者向け「おぼろネコ」、ペアレントトレーニング向け「わがこネコ」を出展
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区；代表取締役社長：野村直之）は、2026年1月8日（木） ～10日（土）に東京ビッグサイトで開催される「TOKYO DIGICONX」AIカテゴリーNo.61（小間番号：TE-59）において、以下の製品を出展します。皆様のご来場をお待ちしております。
https://xr-meta-biz.tokyo/
1. ChatBrid https://metadata.co.jp/services/chatbrid.html
多種多彩な多量の社内知識やローカル情報を生成AIに高精度で適切に回答させる製品です。
RAG（検索拡張生成）製品として2年半成長・進化を遂げた姿をご披露します。
2. ネコ・猫シリーズ https://metadata.co.jp/services/hotto-oboro-wagako.html
・ほっと猫：ChatBridを活用した法人向けのメンタルケアボットで、24時間365日利用可能です。
・おぼろネコ：ChatBridの対話モード＆評価モードによる、認知症者との対話練習ボットです。
・わがこネコ：ChatBridの対話モード＆評価モードによる、様々な子供と親や施設職員による対話練習ボットです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337490&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337490&id=bodyimage2】
■ 参加方法
来場登録およびお問い合わせ、資料ダウンロード等全て無料です。詳細、お申込みは以下のURLをご確認ください：
https://xr-meta-biz.tokyo/
■開催概要
・日時：2026年1月8日（木） ～10日（土）10:00～18:00
・会場：東京ビッグサイト 南展示棟 ３・４ホール
・住所：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１-１
・主催：XR・メタバース等産業展実行委員会
【構成】東京都、ＸＲコンソーシアム、Metaverse Japan、東京商工会議所
■メタデータ社展示 （小間番号:TE-59）
・メタデータ社ブースご説明（詳細）：
https://xr-meta-biz.tokyo/exhibitors/companies/13
・メタデータ社展示内容（小間番号：TE-59）
1. ChatBrid（高精度RAGシステム,完全オンプレ版：ChatBridOR）
メタデータ株式会社の「ChatBrid」は、現場知識を適切に取り込む検索拡張生成（RAG）により、一般のLLMが知らない企業ナレッジを活かせるノーコードAIプラットフォームです。専門知識がなくても、社内文書・PDF・Officeファイルなどをアップロードするだけで、AIがほぼ自動的に検索対象の知識の構造を最適化し、現場の社員が自然な対話で自社情報を引き出せる環境を構築できます。
■ 新機能群：
【ChatBridの進化：高速・高精度・安全なRAGの運用がここまで楽に】
・メタデータ、医療・化粧品領域に特化した日本語LLMを自社開発
日本語医療・化粧品知識に強い特化型LLMを自社で開発し、NVIDIA H200×8で学習コストを従来比1桁以上削減。医師国家試験相当の知識領域で有効性を確認。製造・運輸・流通・公共・法律・防衛など他業界展開も視野に。
https://metadata.co.jp/blog/2025/12/18/4118
・生成AI×ナレッジマネジメントの次世代基盤ChatBrid、画像・図表・UI画面を理解する「マルチモーダルRAG」に対応
ChatBridが画像・図表・UIなど非テキスト情報を統合理解するマルチモーダルRAGに対応し、ビジュアル資産まで含めた高度検索・回答生成を実現。2026年2月提供開始予定で、視覚＋テキスト統合の知識創造を加速。
https://metadata.co.jp/blog/2025/12/17/4112
