鳴神温泉 ななのゆ 新市誕生20周年を記念し 夜を彩るLEDイルミネーション設置
唐津市は2026（令和8）年、現在の唐津となって20年の節目を迎えます。これを祝して、唐津の夜を彩る「新市誕生20周年記念 ひかりで祝う新市の輝き事業」を実施します。市内のランドマークや施設が、ライトアップとイルミネーションで色鮮やかに輝きます。鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）「ななのゆ」にもLEDイルミネーションが設置されます。
イルミネーションの光と共にご湯っくりお過ごしください。
【ひかりで祝う新市の輝き事業】
実施期間：2025年12月23日（火）～2026年1月23日（金）
点灯時間：18時～22時
ななのゆ設置場所：中庭
唐津市内ライトアップ点灯場所
・唐津城
・旧唐津銀行（辰野金吾記念館）
・鏡山展望台
・唐津市近代図書館
・道の駅厳木
・風の見える丘公園
・浜崎祇園子供山笠展示場
LEDイルミネーション
・唐津市役所本庁舎
・唐津駅
・浜崎祇園子供山笠展示場
・鳴神温泉ななのゆ
・道の駅厳木
・相知市民センター
・北波多中央広場
・肥前市民センター
・道の駅桃山天下市
・呼子ふれあい広場
唐津市ひかりで祝う新市のかがやき事業
https://www.city.karatsu.lg.jp/page/40710.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337418&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337418&id=bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
