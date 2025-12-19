第31回 AIITフォーラム：暮らしの中のいいデザイン ～無料公開講座・2026年１月20日（火）よりオンデマンド配信～

東京都立産業技術大学院大学（AIIT）は、学内外の方がどなたでも自由に参加いただける公開講座、AIITフォーラムを開催します。今回は、「しながわ学びの杜」とのパートナーシップ講座として、「日用品に見る伝統の知恵と新しい工夫」をテーマに、本学教授 上田 太郎によるオンライン講座を開催いたします。

＜担当講師より＞

日用品の中にある“いいデザイン”の事例を通して、使いやすさや美しさを支える工夫を紹介します。あわせて、日本の伝統工芸に見られる「用の美」にも目を向けながら、日本のデザインが持つ独自の魅力を再発見します。

< フォーラム概要>

第31回AIITフォーラム「暮らしの中のいいデザイン」

－日用品に見る伝統の知恵と新しい工夫－

講師：東京都立産業技術大学院大学 教授 上田 太郎

配信期間：令和8年1月20日（火）15:00～1月30日（金）12:00

申込期間：令和7年12月19日（金）～令和8年1月30日（金）9:00まで

開催形式：Web開催（オンデマンド配信）

講演詳細及び参加申し込み：

https://aiit.doorkeeper.jp/events/192059

共催：東京都立産業技術大学院大学 / 品川区

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/hpg000024910.html

（しながわ学びの杜）

＜これまでのAIITフォーラム開催記録＞

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/monthly_forum/

AIITでは、研究と教育という公立大学としての２つの大きな機能を基盤として、地域社会と産業界の発展のために実践的な活動を遂行するため、オープンインスティテュート（OPI：OPen Institute）と呼ぶ組織を設置し活動しています。OPIでは、企業の経営層や技術者の方々はもちろん、多様な職業に従事する方々や幅広い年代の方々を対象として、実践的な専門講座、セミナー、フォーラム、研究会を数多く開催しています。

<その他>

大学院の教育研究成果を広く社会に還元するとともに、地域社会と産業界の発展のために実践的な活動を遂行する本学のOPI（OPen Institute）活動はこちら。

https://aiit.ac.jp/research_collab/opi/

＜東京都立産業技術大学院大学＞ https://aiit.ac.jp/

東京都公立大学法人が運営する専門職大学院です。国内外の産業技術分野において活躍できる高度で専門的な知識・スキルと実務遂行能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的としています。すでに数多くのITエンジニアやデザインエンジニア、事業イノベーターを育成し、産業振興に貢献しています。