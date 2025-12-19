バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ」(17,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2025年12月19日より開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000240817/?rt=pr





SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ





■商品特長

放送開始から25年をむかえた『未来戦隊タイムレンジャー』より、人型にも変形可能な恐竜ロボ「ブイレックスロボ」が、大人向けプラキットブランド「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で商品化いたします。





1.半自動変形仕様

音声入力による完全自動変形を実現していた当時のDX玩具をリスペクトした半自動変形ギミックを搭載。ブイレックスの中にギアボックスが内蔵されており、胴体上げると両腕が自動的に回転し、ロボ形態へと変形します。





2.可動

恐竜形態では指、膝、足首など、全身約35ヵ所が可動。頭部の接続にはスライド式のボールジョイントを使うことで、自在に可動できるブイレックスを実現。尻尾は節ごとにボールジョイントで接続。引き出すことで上下左右にフレキシブルに可動します。胴体を可動させるためのモード切り替え機能を搭載。ロボ形態でも全身の関節が広く可動し、膝立ちなどのダイナミックなポージングを実現。





SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ(イメージ1)





3.付属品

ブイレックスの背中に接続可能な全高約13mmのタイムファイヤーのフィギュアも付属します。

ボーナスパーツとして、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」(別売り)付属のものより大型の、DX玩具の対比をイメージしたサイズの時空剣が付属。より迫力あるディスプレイが可能。





SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ(イメージ12)





4.連動

恐竜形態では背面に「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」(別売り)の「タイムロボα」の搭乗が可能。劇中のコンビネーションが楽しめます。









■商品概要

・商品名 ：SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ

( https://p-bandai.jp/item/item-1000240817/ )

・価格 ：17,600円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・内容 ：プラスチックモデル、取扱説明書、シール、ガム1個

・生産エリア：海外生産(未定)

・サイズ ：全高約190×全長約350mm (ロボ形態：全高約210mm)

・受注開始日：2025年12月19日(金)～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年5月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・販売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映





※画像はイメージです。

※最新の情報・詳細は商品発売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは異なる場合があります。









