メンズストリートファッションブランド「DIVINER（ディバイナー）」を運営する株式会社エヴァー・グリーン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岩崎充弘）は、2025年12月18日、公式サイトにて、岸和田だんじり彫刻の第一人者・木彫前田工房代表の前田暁彦氏との特別対談記事を公開いたしました。

伝統工芸が直面する「後継者不足」と「関心の低下」

経済産業省の調査によると、伝統工芸産業の従事者数はピーク時の5分の1以下に減少しており、技術の継承が危ぶまれています。その背景には、少子化に加え、若年層にとって伝統工芸が「古臭い」「敷居が高い」ものとして認識され、職業選択の肢に入りにくいという現状があります。

ファッションの文脈で「職人の生き様」を可視化

DIVINERは「RECKLESS LIFE（妥協のない生き様）」をコンセプトに掲げるブランドです。今回、同じ大阪を拠点とし、400年の歴史を持つだんじり彫刻の世界で「守るために壊す」という革新的な挑戦を続ける前田氏に注目。「職人はアーティストではない」「あと5年が勝負」と語る前田氏の言葉を通じ、ファッションに関心を持つ若者へ向けて、日本の技術の高さと、職人という生き様の「カッコよさ（＝男の美学）」を発信します。これにより、伝統工芸への新たな関心層の掘り起こしと、日本文化の継承に寄与することを目指します。

対談を記念し制作された桝が2026年1月1日に発売

https://www.joker-ev.jp/c/0000000104/69164?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20251219

【DIVINER JAPAN】Carve Logo Masu価格：\11,000（税込）サイズ：Freeカラー：ブラック特徴：前田 暁彦氏によって桝の底にDIVINERのロゴが刻まれた、まさに職人技が詰まったひと品。

「守るために壊す」木彫師・前田暁彦の覚悟｜DIVINER【特別対談】

DIVINER（ディバイナー）とは

https://www.joker-ev.jp/f/kiborimaedakoubou?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20251219

【RECKLESS LIFE＝妥協のない生き様】をコンセプトに、トレンドやスタンダードなデザインに、ブレない男らしい解釈を交えたスタイルを提案してきたメンズファッションブランド。毎シーズン、テーマを変え、それぞれの「ルーツ」を重んじた妥協のない生き様を表現する、メッセージ性の強いストリートなグラフィックデザインを得意としています。

■SNS

https://www.joker-ev.jp/?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20240125https://www.joker-ev.jp/f/shoplist?utm_source=pr&utm_medium=nc&utm_campaign=20240125

Instagram：https://www.instagram.com/diviner_official/Twitter：https://twitter.com/diviner_ev?s=21TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSeR6pYwC/

【株式会社エヴァー・グリーン】

代表：代表取締役 岩粼 充弘所在地：〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1-9-17MIビル3階URL：https://www.evergreen-8.jp/

本件に関するお問い合わせ担当者：新谷TEL：06-6371-3777メールアドレス：info@evergreen-style.com