【タイ・バンコク発／2025年12月】世界的ホスピタリティリーダーであるマイナー・ホテルズ(Minor Hotels)が発表した最新レポートによると、旅行者の旅に関する価値観が変化していることが明らかになりました。旅行者はいま、世界をどのように旅するかを改めて見つめ直し、単なる移動や滞在にとどまらず、感情や人とのつながり、そして内面にまで響く、多面的で深みのある体験を求めています。

初のマイナー・ホテルズ・トラベル・トレンドレポート「Travelling Deeper: A Search for Lasting Connection(より深い旅へーー持続的なつながりを求めて https://media.minorhotels.com/en-GLO/258456-minor-hotels-travel-trends-report-2026/ )」では、他者、自分自身、そしてデスティネーションとのつながりといった多様な“つながり”のあり方を掘り下げるとともに、ホテルの役割が、単にサービスを提供する立場から、旅を通じてゲストが“意味”を見出す手助けをする存在へとシフトしていることを明らかにしています。





●マイナー・インターナショナル(Minor International／マイナー・ホテルズ親会社) グループCEO ディリップ・ラジャカリア(Dillip Rajakarier)

「現代の旅行者が求めているのは、単なるデスティネーションではなく、物語や人との“つながり”、そして“意味”です。本トレンドレポートは、真に心に響く関わりや、意識的な旅の選択への関心が高まっていることを示しています。マイナー・ホテルズにとって、これは、ウェルビーイングと文化的な奥行きを重視した体験づくりを今後も推進し、すべての旅を本当に記憶に残るものへと昇華させていくための招待状でもあります。」









●2026年に向けた楽観的な見通し

依然として経済の先行き不透明感が続く中にあっても、本レポートによると、人々は今後も旅行を優先し続ける意向を示しています。2026年の見通しは非常に明るく、調査回答者の94％が「今後1年間で、現在と同程度、もしくはそれ以上旅行する」と回答。そのうち約3分の1は、「2025年よりも多くの旅行を計画している」としています。

また、2026年の旅行支出についても、94％が「2025年と同額または増額」を見込んでおり、約半数(47％)は旅行予算を増やす意向を示しています。

さらに、ラグジュアリー層の旅行者は、全体の回答者と比べて約2倍の割合で、2026年に旅行回数が増えると見込んでおり、61％が旅行頻度の増加を予想しています。









●R&R(Rest & Relaxation：休息とリフレッシュ)のROI(投資価値)

旅行者はいま、回数よりも「質」を重視し、単に多くの旅行をすることよりも、個人にとっての価値をもたらす体験を求める傾向を強めています。旅行者は来年に向けて引き続き楽観的な姿勢を保っている一方で、53％の回答者にとって「費用の妥当性(手頃さ)」が旅行計画を左右する最も重要な要因となっており、これに「季節性」(42％)、「アクセスのしやすさ」(40％)、「時間的制約」(40％)が続いています。

調査回答者の過半数(53％)は、出発の3か月以内に旅行を予約しており、依然として先行き不透明な状況が続く中でも、直前にスケジュールを調整する柔軟性を持つ、あるいは状況がより明確になるのを待つ姿勢がうかがえます。

また、旅行計画において最も多く活用されているのは「ホテル公式サイト」で、旅行者の80％が利用しており、「個人からの推薦」(35％)や「オンライン旅行代理店(OTA)」(29％)を上回っています。一方で、「生成AIチャットボットなどの新たなテクノロジー」を活用する旅行者も増えつつあり、12％がすでに利用していると回答しています。









●他者とのつながり：旅の仲間を求めて

2026年の旅は、“つながり”や“共に過ごす時間”がキーワードとなり、複数世代での旅行や仲間同士のアドベンチャー、プライベート感を重視した滞在が、今後1年を象徴する旅スタイルとして浮かび上がっています。ほぼすべての回答者が誰かと一緒に旅をする予定であり、その内訳は、「パートナー」(66％)、「家族」(46％)、「友人」(32％)の順となっています。

レジャー旅行の計画において最も重視されているのは「質の高い時間」で、86％が重要な優先事項として挙げています。最も心に残る共有体験は意外にもシンプルなものであり、「食事を共にすること」(67％)、「リラクゼーション」(54％)、「文化的なアクティビティ」(55％)が、旅行の同行者と分かち合いたい体験として選ばれています。

さらに、アクティビティは同行者グループ限定で体験したいという明確な傾向も見られ、回答者の過半数(56％)が、旅行中のグループアクティビティは同行者のみで楽しみたいと回答しています。









●旅の中での「自己」探求：内なる世界をたどる旅

グループでの旅においても、旅行者は心身をリチャージするために、ひとりの時間や自然と向き合う時間を意識的に確保しており、71％の回答者が、旅行中にテクノロジーやソーシャルメディア、仕事から距離を置くことが、個人のウェルビーイングにとって重要であると考えています。

また、44％が旅行にウェルネスやマインドフルネスをより多く取り入れる予定であり、すでにウェルネスの実践に取り組んでいる層では、その割合は73％にまで高まっています。具体的には、「スパトリートメント」(75％)が最も支持され、続いて「自然体験」(59％)、「フィットネス」(49％)が挙げられています。

さらに、全体の3分の1以上(37％)が、他者と旅行をしている場合でも、自分自身のための時間を確保していると回答しています。









●「食」を通じたつながり

文化は食の体験を通して発見されるものであり、85％の旅行者にとって、「食」は文化を知るための最も重要な入り口となっています。これに、「歴史的建築」(71％)、「自然」(65％)が続いています。

また、83％が、現地を深く体感する没入型の体験がデスティネーションの選択に影響すると回答しており、79％はデスティネーションを自分のペースで自由に探索するスタイルを好み、44％はその土地の暮らしや文化に迎え入れられる感覚を求めてガイド付きツアーを選んでいます。

こうした本物志向は、より深い感情的なつながりを生み出し、その体験が実現した場合、76％の回答者が、デスティネーションとの個人的な絆を感じたことを理由に、その土地を将来的に再訪したいと回答しています。









●価値観が形づくる旅

最後に、責任ある姿勢を示すホスピタリティは、いまやゲストのロイヤルティを左右する重要な要因となっています。47％の旅行者が、ホテルのサステナビリティへの取り組みや方針が宿泊先の選択に影響すると回答しています。都市型ホテル(53％)であれ、デスティネーションリゾート(54％)であれ、環境・文化・社会的に配慮した取り組みがデスティネーションとのつながりを深めると考える回答者が多数を占めています。また、旅行者は近年、意識的な選択や参加型のサステナビリティについて学びを提供し、導き、行動を後押しするブランドを、これまで以上に求めるようになっています。









■本レポートの全文は、以下のマイナー・ホテルズのニュースルームにてご覧いただけます

https://media.minorhotels.com/en-GLO/258456-minor-hotels-travel-trends-report-2026/









■調査方法について

本レポートは、2025年10月1日から20日にかけて実施された自己回答式アンケート調査の結果に基づいています。調査対象は、マイナー・ホテルズのニュースレター配信に登録している、18歳以上の成人906名です。

このサンプルのうち、「ラグジュアリー層の旅行者」(n＝386)とは、2025年中に少なくとも1回、マイナー・ホテルズが展開するラグジュアリーブランドである、アナンタラ・ホテル＆リゾート(Anantara Hotels & Resorts)、エレワナ・コレクション(Elewana Collection)、チボリ・ホテルズ＆リゾート(Tivoli Hotels & Resorts )のいずれかに宿泊した経験をもつ旅行者とされています。









■マイナー・ホテルズ(Minor Hotels)について

マイナー・ホテルズは、世界59カ国で640軒以上*のホテル、リゾート、ブランド・レジデンスを運営するホスピタリティ業界のグローバル・リーダーです。アナンタラ(Anantara)、エレワナ・コレクション(Elewana Collection)、The Wolseley Hotels、チボリ(Tivoli)、Minor Reserve Collection、NH コレクション(NH Collection)、nhow、アヴァニ(Avani)、Colbert Collection、NH、オークス(Oaks)、iStay Hotelsのホテルブランドと、多彩なレストラン＆バー、旅行体験、スパ＆ウェルネスブランドの多様なポートフォリオを通じて、革新的で洞察に満ちた体験を創造しています。40年以上にわたる実績を誇るマイナー・ホテルズは、ゲスト、チームメンバー、パートナーにとって最も重要なことに常にフォーカスすることで、より強力なブランドを築き、持続的なパートナーシップを育み、ビジネスを推進しています。

マイナー・ホテルズは、グローバル・ホテル・アライアンス(Global Hotel Alliance/GHA https://www.globalhotelalliance.com/ )のメンバーです。「GHA DISCOVERY」の一部である統一されたロイヤルティプログラム「マイナー・ディスカバリー(Minor DISCOVERY https://www.minorhotels.com/en/loyalty )」を通じて、ゲストの皆さまをお迎えしています。

マイナー・ホテルズの詳細は以下をご覧ください。









