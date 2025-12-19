株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある「ハローキティ」の施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、本施設限定のおせちやこだわりのコースメニューなど冬季限定メニューを提供中です。

＜「HELLO KITTY SMILE」＞

住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間： 平日／11：00～18：00、土日祝／10：00～19：00

①『冬限定スマイルコース＆スペシャルコース』 概要

期間： 12月13日（土）～２月28日（土）提供時間： 11：00～19：00（L.O.18：30）場所： HELLO KITTY SMILE ２階「レストラン玉手箱」内容： ・スマイルスペシャルコース オードブル盛り合わせ/淡路玉葱のフランとキャロット入りふかひれスープ／活けあわびの中国醤油煮込み／白身魚と豆腐のXO醤蒸し／牛すね肉の赤ワインソース煮込みパイ包みオーブン焼き・花巻添え／マンゴープリン ・スマイルコース 前菜盛り合わせ／本日のスープ／自家製飲茶四種蒸籠蒸し／淡路牛細切りと彩りピーマンの炒め／選べる4種のメイン料理（海老の地理ソースor淡路鶏の黒酢炒め or四川風麻婆豆腐白身魚と春雨のバーベキューソース煮込み）／選べる3種の〆料理（白ご飯／焼き飯／汁そば）／フルーツ入り杏仁豆腐料金： スマイルスペシャルコース／5,500円、スマイルコース／3,800円※上記価格はすべて税込み ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要

②『スマイルおせち』概要

販売期間： テイクアウト／2024年12月27日（土）～2026年1月3日（土） イートイン／2026年1月1日（木）～1月5日（月） ※予約は12月1日（日）より受付開始 提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30） 内容： ＜テイクアウト＞広東叉焼／蒸し鶏／鮑／有頭海老／紫芋とかぼちゃの二色寄せ／桃餅 ／栗甘露煮／くるみの飴炊き／子持ちししゃも／蛸の旨煮／数の子 ／バイ貝旨煮／蒸しホタテ／松笠烏賊の檸檬煮／松風焼き／蝦すり身穴子巻き ／鴨ロース／クラゲ＆山クラゲ／メヌケの香料焼き／ズワイ蟹爪 計20種 ＜イートイン＞有頭海老／メヌケの香料焼き／松笠烏賊の檸檬煮／広東叉焼／蒸し鶏 ／バイ貝旨煮／数の子／栗甘露煮／くるみの飴炊き／蛸の旨煮／クラゲ＆山クラゲ ／外付け（小籠包スープ仕立て、蓮の葉蒸しご飯、くるみのお汁粉） ※ワンドリンク付 計12種 料金： イートイン用（2人前～）／4,000円～、テイクアウト用（4人前～）／11,500円～ ※全て税込み ※前日までの事前予約のみ 備考： テイクアウトご予約の受け取りの際は代表者１名のみ入場無料 予約： https://www.tablecheck.com/shops/hellokitty-smile2restaurant/reserve

③GARDENテラス『冬メニュー』 概要

期間： 12月1日（月）～2月28日（土）提供時間： 11：00～16：00（L.O 15：30）内容：麻婆豆腐／麻辣湯（マーラータン）／白身魚と春雨のバーベキューソース煮込み／豚バラ肉とメークインの角煮込み※ライス・スープ・飲茶2種盛り・ドリンク付き ※麻辣湯のみ、飲茶2種盛り・ドリンク付き料金： 各2,000円 ※全て税込み場所： HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

④レストラン玉手箱 『冬限定ドリンク』 概要

期間： 12月1日（月）～2月28日（土）提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30）内容： 下記３種のドリンクが登場 ストロベリー抹茶ラテ／アップルパイティーラテ／チョコレートミルク 料金： 各750円～（税込み） 備考： 乙姫の衣装を着たハローキティがプレゼントに囲まれ、周囲には雪の結晶が舞うホリデー仕様のデザインのラテアートが登場 ※ラテアートはイートイン限定住所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/