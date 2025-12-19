2030年代を見据えた進化：低GWP冷媒とAI制御が再定義する180億米ドル級カーエアコン市場
カーエアコンは車内の空気に対して冷房、暖房、換気および空気浄化を実現する装置である。同装置は搭乗者に快適な乗車環境を提供し、運転者の疲労度を軽減し、走行安全性を向上させる。カーエアコンは主に冷房システム、暖房システム、換気・空気浄化システムおよび制御システムなどで構成される。
産業発展の主要特徴：電動化・環境対応・知能化が描く新しい空調地図
カーエアコン産業の進化は三つの潮流によって特徴づけられる。第一に「電動化と統合化」である。パワートレインの電動化が進む中、熱源を共有するサーマルマネジメントシステムの統合開発が加速している。第二に「環境対応技術の高度化」である。フロン規制やCO2排出削減の要請を背景に、低GWP冷媒の採用が急速に進み、R-1234yfやCO2冷媒システムの研究開発が活発化している。第三に「デジタル化と快適性の知能化」である。AI制御による乗員検知・予測制御、スマートセンサーを活用した自動調整機能が新しい付加価値を生み出している。これらの変化は単なる技術革新にとどまらず、自動車産業全体のエコシステム変革を牽引しているのである。
市場規模と成長トレンド：緩やかだが確かな拡大、モビリティ進化の影にある静かな成長力
LP Informationの最新報告「世界カーエアコン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/58140/automotive-air-conditioning）によれば、グローバルカーエアコン市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.9%で拡大し、2031年には180.2億米ドルに達する見込みである。この成長の背景には、世界的な自動車需要の回復と電動車の増加がある。特にアジア太平洋地域は生産・消費双方で最大の市場を形成し、中国、インド、日本、韓国などが世界の熱マネジメント技術の中心地となっている。一方、欧州では環境規制が厳格化することで、高効率・低環境負荷のカーエアコン需要が拡大している。北米市場では快適性志向とSUV需要の高まりが成長を支えており、グローバル市場全体のバランスを形成している。
図. カーエアコン世界総市場規模
図. 世界のカーエアコン市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業と競争構造：巨頭が競い、挑戦者が台頭する熱きサプライチェーン戦線
カーエアコン市場は、技術とサプライチェーンを掌握するグローバル大手によって寡占化が進んでいる。LP Informationによると、2024年時点でDenso、Valeo、Mahle、Hanon Systems、AoteCar、SANDEN、ESTRA Automotive、Bergstrom、Songz Automobile Air Conditioning、Highly Marelliなど上位10社が、世界市場の約63.0%を占めている。中でもDensoとValeoは電動化対応の熱マネジメントソリューションで先行し、Hanon Systemsは韓国勢としてグローバルOEMとの協業を強化している。中国企業のAoteCarやSongzは、低コスト・高効率のEV用エアコン開発で台頭しており、ローカル市場から世界市場への進出を図る段階にある。競争軸はもはや「冷却能力」ではなく、「エネルギー効率・統合制御・環境適合性」の三点に集約されつつある。
今後の展望：カーボンニュートラル時代の主役へ、スマート空調が導く未来
今後の展望：カーボンニュートラル時代の主役へ、スマート空調が導く未来