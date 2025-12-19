合併に伴う新社名のお知らせ
auペイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則）とauフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史）は、2026年7月1日（予定）の合併に伴う新社名および本店所在地の変更を決定したことをお知らせします。
合併後は、決済事業戦略の一元化と事業推進を加速させることで、スマートフォンを起点にしたサービス設計やデータ連携をさらに強化し、お客さまの生活に寄り添う多様な金融サービスを提供していきます。
■合併効力発生日：2026年7月1日（予定）
■合併後の新社名：auフィナンシャルサービス株式会社（存続会社の旧社名：auペイメント株式会社）
■合併後の本店所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号（現行：東京都港区港南2丁目16番1号）
合併については、2025年9月1日付のニュースリリース（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20250901_2.html）をご確認ください。
※合併および合併効力発生日は、適用法令等の定めに従い、手続が求められる場合はこれを履行の上で実施されることが前提となります。
※本リリースに記載されている情報は、発表時点のものです。今後予告なしに変更となる場合があります。
配信元企業：auペイメント株式会社
