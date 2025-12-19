Lメッセージがリッチメニューの「デフォルト表示」機能を廃止
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月26日（水）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施いたしました。
今回のアップデートでは、リッチメニューの表示・表示停止をリッチメニュー管理画面から直接行えるようになったことにより、従来提供していた「デフォルト表示」機能を廃止しました。
これにより、リッチメニューの表示制御がより明確になり、設定内容を把握しやすくなります。
■リッチメニューの表示管理統一により「デフォルト表示」を廃止
従来は、リッチメニューの「表示停止」のアクションを実行した場合、自動的に「デフォルト表示」として設定されたリッチメニューが表示される仕組みとなっていました。
今回の大幅アップデートにより、リッチメニューの表示および表示停止を、管理画面から直接設定できる仕組みへと変更されています。これに伴い、「デフォルト表示」という機能を別途設ける必要がなくなり、同機能は廃止されました。表示管理の仕組みが整理されたことで、設定内容に応じたリッチメニューの挙動を把握しやすくなります。
現在「デフォルト表示」を利用している場合、アップデート後に「あいさつメッセージ」または「QRコードアクション」に、該当するリッチメニューを表示するアクションが自動的に追加されます。
そのため、新規の友だちに対してリッチメニューを自動で表示している場合も、設定を変更することなく、これまでと同様に利用できます。
■「表示停止」後の挙動を明確化
従来は、リッチメニューの「表示停止」アクションを実行した後、自動的に「デフォルト表示」に設定されたリッチメニューが表示されていました。
アップデート後は「デフォルト表示」が廃止されたため、「表示停止」を実行した後に、別のリッチメニューが自動で表示されることはありません。
なお、「表示停止」後に特定のリッチメニューを自動で表示させたい場合は、「表示停止」アクションを削除し、表示したいリッチメニューの「表示」アクションを設定することで対応できます。
■リッチメニュー管理機能について
リッチメニュー管理機能は、LINE公式アカウント上に表示されるメニューを制御する機能です。L Message（エルメッセージ）では、アクション設定と組み合わせることで、利用状況や配信タイミングに応じた表示切り替えが行えます。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、LINE公式アカウントの拡張ツールとして、集客・接客・販売などのLINE業務を一元管理できるツールです。
定期的な機能改善とサポート体制により、さまざまな業種・職種に対応しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売、決済
データ分析
L Messageでは今後もユーザーの利便性向上を目指し、今後も機能改善を進めてまいります。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
