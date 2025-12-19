大人気キャラクター「カピバラさん」の20周年を記念したくじがフィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて【復刻再販】を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）が企画・運営するフィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、12月19日（金）より、「カピバラさん」の20周年記念くじの【復刻再販】が開始となりました事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337398&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337398&id=bodyimage2】
フィジカルグッズのオンラインくじ「カワセルくじ」にて、大好評を博しながらも限定期間での販売を終了した「カピバラさん」の20周年記念くじが、再販を要望するファンの声を受けて、待望の【復刻再販】です。
S賞「クッション」は、45cm×45cmの存在感あるサイズに「カピバラさん」と「とぅえんくるさん」のかわいらしいデザインが施され、インテリアとしても楽しめる一品です。A賞「トートバッグ」は、カピバラさんと仲間たちが勢ぞろいした記念イラストがプリントされており、日常使いにも便利です。
さらに、D賞「アクリルキーホルダー」はパズル型のユニークなデザイン。一つでキーホルダーとして楽しめるだけでなく、6つ集めるとプレゼントボックスを完成させることができます。
これらのアイテムは全て「カワセルくじ」でしか手に入らない限定品となっており、コレクションしたくなる魅力的なグッズとなっております。
オンラインから気軽に購入できるこのくじで、「カピバラさん」20周年をもう一度、お祝いしましょう！
年間60本のくじの販売を目指す「カワセルくじ」では多種多様な有名IPの販売が決定しており、今後も続々と有名TVアニメ、有名マンガ、有名ゲーム、有名キャラクター、有名アーティスト、有名タレントなど「カワセルくじ」でしか買う事が出来ないオンラインくじが「販売期間限定」で新登場予定です。「LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）」と「キャリアきせかえ」を中心とするデザインコンテンツ領域で国内TOPクラスの販売実績を誇る株式会社インクルーズがプロデュースするすべてがMADE IN JAPANの【高品質】で、決済完了後一週間弱で手元に届く【短納期】のオンラインくじ「カワセルくじ」の今後の展開をご期待ください。
■カワセルくじ「カピバラさん20th 限定復刻」
一回：809円 （税抜） / 890円 （税込）
S賞：クッション （全1種）
A賞：トートバッグ （全1種）
B賞：マグカップ （全2種）
C賞：ミニハンカチタオル （全3種）
D賞：アクリルキーホルダー（名刺型） （全5種）
E賞：アクリルキーホルダー（正方形） （全5種）
【販売期間】2025/12/19（金） 12:00 ～ 2026/3/20（金） 11:59
【購入URL】https://kuji.kawaseru.com/content_data.php?cp=179
■カピバラさん
【X】https://x.com/FROM_TRYWORKS
【Instagram】https://www.instagram.com/kapibarasan.official/
【公式サイト】https://tryworks.jp/
@FROM_TRYWORKS
■「カワセル」とは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337398&id=bodyimage3】
株式会社インクルーズが企画・運営する「カワセル」でしか買えない限定グッズがいっぱいのD2C型リアルグッズECサイト。日本国内最高峰のオンデマンドプリント設備を導入し、全商品がMADE IN JAPANなので、全てが【高品質】で、圧倒的な【短納期】。リアルグッズ化が可能な商品ラインナップ数も60種類以上と非常に幅広く、限定企画として、購入者が好きな文字入れが出来るグッズや所有欲をくすぐる販売数が限られたシリアルナンバリング付きグッズも販売されます。【年間60本以上】のオンラインくじ販売数を目指す「カワセルくじ」も大好評です。
■「カワセル」
URL： https://kawaseru.com/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 高田 光瑠
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
