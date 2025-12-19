大型海水淡水化装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（連続式、間欠式）・分析レポートを発表
2025年12月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大型海水淡水化装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、大型海水淡水化装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界の大型海水淡水化装置市場は2024年に約46.05億ドルと評価され、2031年には約59.92億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は3.9％であり、水資源の逼迫が進む中、沿岸都市や島嶼地域を中心に淡水供給手段としての需要が拡大しています。大型海水淡水化装置は、海水を真水へ変換する重要な工学設備であり、逆浸透法や蒸留法といった技術を用いて大量の海水を処理できることが特長です。安定した淡水供給を実現することで、慢性的な水不足に悩む地域の生活用水、工業用水、農業用水を支える役割を果たしています。
本レポートでは、米国の関税政策および各国政府の政策適応が市場競争構造と地域経済、さらにサプライチェーンの強靭性へ与える影響を分析しており、国際市場における変動要因を包括的に評価しています。
また、持続可能な水資源管理の重要性が高まる背景から、淡水化技術への投資拡大が今後も続くと予測されています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、大型海水淡水化装置市場の現状と将来展望を把握するために、定量的および定性的な分析を組み合わせて作成されています。
メーカー別、地域・国別、製品タイプ別、用途別に細分化された市場データを用いて、需給動向、技術革新、設備導入コスト、規制の影響など、多面的な視点から市場構造を明らかにしています。
調査の主目的として、
● グローバル市場および主要国における市場機会の大きさの把握、
● 大型海水淡水化装置の成長可能性の評価、
● 製品および用途ごとの将来需要の予測、
● 市場競争に影響する主要要因の分析、
が挙げられています。これにより企業は、中長期的な設備投資戦略や地域戦略を立案するための重要な指針を得ることができます。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは、主要企業として Pure Aqua、IDE、Biwater、Aquatech、QuenchSea、ForeverPure、Siemens、NEWater、B&P Water Technologies、Qingdao Sunrui などが取り上げられています。
企業ごとに、売上数量、収益、価格、利益率、製品ラインナップ、地理的展開、技術開発の進捗が分析され、市場での競争力が評価されています。
近年は、省エネルギー性能の向上や運転コスト削減を目的とした技術開発が活発化しており、膜技術の進化、耐腐食材料の採用、設備のモジュール化などが進んでいます。また、再生可能エネルギーと組み合わせた淡水化システムも実用化が進んでおり、環境負荷を低減しつつ安定的な水供給を実現する取り組みが世界各地で広がっています。
________________________________________
市場セグメント
________________________________________
大型海水淡水化装置市場は、製品タイプ別に連続式と間欠式に分類されます。連続式は大容量処理が可能で、都市規模の水需要に対応する装置として広く採用されています。
